Οδηγοί προσοχή: Έντονα καιρικά φαινόμενα στον αυτοκινητόδρομο Πάφου - Λεμεσού

Έντονα καιρικά φαινόμενα επικρατούν στην περιοχή του αυτοκινητόδρομου Πάφου – Λεμεσού μέχρι και το ύψος της Αυδήμου.

Σε ανακοίνωση της, η Αστυνομία, αναφέρει ότι στην περιοχή επικρατούν έντονες βροχοπτώσεις και ομίχλη με την ορατότητα να είναι περιορισμένη. Προτρέπονται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να τηρούν τις αποστάσεις απο τα προπορευόμενα οχήματα.