Οδηγοί προσοχή: Έντονα καιρικά φαινόμενα στον αυτοκινητόδρομο Πάφου - Λεμεσού

Σε ανακοίνωση της, η Αστυνομία, αναφέρει ότι στην περιοχή επικρατούν έντονες βροχοπτώσεις και ομίχλη με την ορατότητα να είναι περιορισμένη.

Σε ανακοίνωση της, η Αστυνομία, αναφέρει ότι στην περιοχή επικρατούν έντονες βροχοπτώσεις και ομίχλη με την ορατότητα να είναι περιορισμένη. Προτρέπονται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να τηρούν τις αποστάσεις απο τα προπορευόμενα οχήματα.

 

 

 

