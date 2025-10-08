Προειδοποιητική επιστολή Κομισιόν στην Κύπρο για μη ορθή μεταφορά Οδηγίας για τα πυροβόλα όπλα

Τις διαδικασίες επί παραβάσει κίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο, αλλά και στη Βουλγαρία, Δανία και Γαλλία, καλώντας τα κράτη μέλη να μεταφέρουν σωστά τις διατάξεις της οδηγίας για τα πυροβόλα όπλα.

Η Κομισιόν κινεί τις διαδικασίες για μη ορθή μεταφορά των διατάξεων της Οδηγίας για τα πυροβόλα όπλα (οδηγία (ΕΕ) 2021/555), η οποία και ορίζει κοινά ελάχιστα πρότυπα για την απόκτηση, κατοχή και εμπορική ανταλλαγή μη στρατιωτικών πυροβόλων όπλων, για παράδειγμα πυροβόλων όπλων που χρησιμοποιούνται για αθλητική σκοποβολή και κυνήγι. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η οδηγία διατηρεί υψηλά πρότυπα ασφάλειας και προστασίας από εγκληματικές πράξεις και παράνομη διακίνηση πυροβόλων όπλων.

Μετά την αποστολή των προειδοποιητικών επιστολών, η Κύπρος, η Βουλγαρία, η Δανία και η Γαλλία, έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις που επισήμανε η Επιτροπή. Ελλείψει ικανοποιητικής απάντησης, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη.

ΚΥΠΕ