Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Προειδοποιητική επιστολή Κομισιόν στην Κύπρο για μη ορθή μεταφορά Οδηγίας για τα πυροβόλα όπλα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Κομισιόν κινεί τις διαδικασίες για μη ορθή μεταφορά των διατάξεων της Οδηγίας για τα πυροβόλα όπλα (οδηγία (ΕΕ) 2021/555).

Τις διαδικασίες επί παραβάσει κίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο, αλλά και στη Βουλγαρία, Δανία και Γαλλία, καλώντας τα κράτη μέλη να μεταφέρουν σωστά τις διατάξεις της οδηγίας για τα πυροβόλα όπλα.

Η Κομισιόν κινεί τις διαδικασίες για μη ορθή μεταφορά των διατάξεων της Οδηγίας για τα πυροβόλα όπλα (οδηγία (ΕΕ) 2021/555), η οποία και ορίζει κοινά ελάχιστα πρότυπα για την απόκτηση, κατοχή και εμπορική ανταλλαγή μη στρατιωτικών πυροβόλων όπλων, για παράδειγμα πυροβόλων όπλων που χρησιμοποιούνται για αθλητική σκοποβολή και κυνήγι. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η οδηγία διατηρεί υψηλά πρότυπα ασφάλειας και προστασίας από εγκληματικές πράξεις και παράνομη διακίνηση πυροβόλων όπλων.

Μετά την αποστολή των προειδοποιητικών επιστολών, η Κύπρος, η Βουλγαρία, η Δανία και η Γαλλία, έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις που επισήμανε η Επιτροπή. Ελλείψει ικανοποιητικής απάντησης, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη.

ΚΥΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΟΣΚΟΜΙΣΙΟΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα