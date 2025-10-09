Σε μπελάδες η υπόθεση σφετερισμού με κατηγορούμενη Γερμανίδα κτηματομεσίτρια

Σημαντική εξέλιξη προέκυψε στην εκδίκαση της υπόθεσης σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα με κατηγορούμενη τη Γερμανίδα κτηματομεσίτρια Ewa Isabella Kunzel. Το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας εξέδωσε χθες την απόφασή του για τη δίκη εντός δίκης, και τα ευρήματα του δικαστηρίου ενδεχομένως να ανατρέψουν τις εξελίξεις στην υπόθεση.

Σύμφωνα με το Κακουργιοδικείο, αξιολογώντας τις μαρτυρίες και τις θέσεις της υπεράσπισης και της Κατηγορούσας Αρχής, προκύπτει ότι παραβιάστηκαν τα συνταγματικά δικαιώματα της κατηγορουμένης και ως εκ τούτου τα τεκμήρια, που λήφθηκαν μετά τη σύλληψή της, δεν εξασφαλίστηκαν με νόμιμες διαδικασίες.

Όπως αναφέρεται στην 75σελιδη απόφαση του δικαστηρίου, «από τη μαρτυρία όμως των αστυφυλάκων δεν διεφάνη πως η κατάσχεσή τους συνδεόταν με την υπόθεση και πως υπήρχε εύλογη υπόνοια ότι αφορούσαν τη διερευνώμενη υπόθεση. Όπως έχουμε εξηγήσει, η εύλογη υπόνοια δεν δύναται να αιτιολογηθεί εκ των υστέρων και εκ του αποτελέσματος. Οι αναφορές των μαρτύρων κατηγορίας 1 και 3 ήταν γενικές και αόριστες. Η εντύπωση που μας δόθηκε ήταν ότι η αρχική κατάσχεση έγινε ως θέμα ρουτίνας. Από τους μάρτυρες κατηγορίας 2 και 7, δεν εξηγήθηκε γιατί η επιπρόσθετη έρευνα στα προσωπικά αντικείμενα της κατηγορούμενης ήταν αναγκαία και σε ποια βάση κατασχέθηκαν επιπρόσθετα αντικείμενα. Ενώπιόν μας δεν κατατέθηκε η ένορκη δήλωση που οδήγησε στην έκδοση του εντάλματος σύλληψης. Δεν μπορούμε επομένως να γνωρίζουμε ποια δεδομένα είχαν ενώπιόν τους οι αστυφύλακες ούτε πώς συσχέτισαν την κατάσχεση των αντικειμένων αυτών με τα διερευνώμενα αδικήματα. Οι περιστάσεις επομένως δημιουργούν αμφιβολία. Απέτυχε ως εκ τούτου η Κατηγορούσα Αρχή να αποδείξει, στο επίπεδο που όφειλε, ότι η έρευνα εκτυλίχθηκε εντός των ορίων που επιτρέπει το άρθρο 10 της ποινικής δικονομίας. Η έρευνα συνεπώς έγινε κατά παράβαση των προνοιών του Άρθρου 15 του Συντάγματος και του Άρθρου 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Σε ό,τι αφορά το θέμα που ήγειρε ο Σωτήρης Αργυρού, συνήγορος υπεράσπισης της κατηγορουμένης, αναφορικά με την εκπροσώπησή της από δικηγόρο μετά με τη σύλληψή της, το Κακουργιοδικείο αναφέρει: «... ακόμη και να γίνει δεκτό ότι η κατηγορούμενη δεν ζήτησε να εκπροσωπηθεί από δικηγόρο μετά τη λήψη των δικαιωμάτων της, δεν έχουμε πεισθεί ότι εξηγήθηκε στην κατηγορούμενη με σαφή και κατανοητό τρόπο το συγκεκριμένο δικαίωμα αλλά και οι πιθανές συνέπειες αποποίησής του. Δεν έχουμε ικανοποιηθεί ότι υπήρξε σαφής αποποίηση του δικαιώματος προτού υπογράψει την εν λόγω συγκατάθεση που επέτρεπε έρευνα στις αποσκευές της. Σε κάθε περίπτωση δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχθούμε ότι το γεγονός ότι δεν ζήτησε εκπροσώπηση από δικηγόρο συνιστούσε παραίτηση του δικαιώματος. Οι αστυφύλακες όφειλαν να διαπιστώσουν κατά τρόπο ρητό και ξεκάθαρο αν η κατηγορούμενη επιθυμούσε ή μη νομική συμβουλή προτού της ζητηθεί να συναινέσει σε έρευνα των αποσκευών της». Το Κακουργιοδικείο τονίζει επίσης ότι «η έρευνα στις αποσκευές ήταν ανακριτική ενέργεια για την οποία δικαιούτο να λάβει νομική συμβουλή για προστασία των δικαιωμάτων της ιδιωτικής της ζωής αλλά και σε μη αυτοενοχοποίησή της ως αυτό προκύπτει από τα Άρθρα 12.4 και 12.5 του Συντάγματος και Άρθρο 6.2 και 6.3 της ΕΣΔΑ. Δεν μας διαφεύγει ότι σε περίπτωση άρνησης συγκατάθεσης για έρευνα, η Αστυνομία θα μπορούσε να απευθυνθεί δικαστικώς για την εξασφάλιση εντάλματος έρευνας. Εκεί όμως θα είχε το βάρος να αιτιολογήσει το μέτρο και θα ελεγχόταν δικαστικώς το αίτημα».

Ανεπίτρεπτη και αντισυνταγματική

Καταληκτικά, το Κακουργιοδικείο τονίζει ότι, «δεδομένης της έκτασης των παραβιάσεων, τυπικών και ουσιαστικών, προκύπτει ότι σε αυτό το στάδιο της έρευνας στα αντικείμενα της κατηγορούμενης, έχουν παραβιαστεί τα συνταγματικά της δικαιώματα με τρόπο που οφείλουμε να παρέχουμε δικαστική προστασία και να αποκλείσουμε την κατάθεσή τους ως τεκμηρίων στην υπόθεση. Η έρευνα και κατάσχεση, επομένως, των τεκμηρίων 6Α, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 και 18 ήταν ανεπίτρεπτη και αντισυνταγματική αφού, για τους λόγους που εξηγήσαμε, προσέκρουε στις διατάξεις του Άρθρων 15, 12.4 και 12.5 του Συντάγματος».

46 κατηγορίες

Η Ewa Isabella Kunzel αντιμετωπίζει 46 κατηγορίες οι οποίες αφορούν συναλλαγές σε σχέση με ακίνητη περιουσία στον κατεχόμενο Άγιο Αμβρόσιο της επαρχίας Κερύνειας, μεταξύ των ετών 2023 – 2024, επί της οποίας ανεγειρόταν συγκρότημα κατοικιών.

Κατηγορείται για διαφήμιση και προώθηση πώλησης 19 τεμαχίων ακίνητης ιδιοκτησίας ενώ γνώριζε ή υπό τις περιστάσεις έπρεπε εύλογα να γνωρίζει ότι δεν είχε τη συγκατάθεση των εγγεγραμμένων ιδιοκτητών, παράνομη νομή και χρήση των εν λόγω ακινήτων, χωρίς τη συναίνεση των ιδιοκτητών. Επίσης κατηγορείται ότι αγόρασε διαμέρισμα επί ακίνητης ιδιοκτησίας ενώ γνώριζε ή υπό τις περιστάσεις έπρεπε εύλογα να γνωρίζει ότι δεν είχε τη συγκατάθεση του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη ή του προσώπου που είχε νόμιμη εξουσία παροχής τέτοιας συγκατάθεσης. Αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες ότι, ως κτηματομεσίτρια, συμμετείχε σε 5 πωλήσεις κατοικιών επί ακίνητης ιδιοκτησίας.

Τα επόμενα βήματα

Η χθεσινή εξέλιξη δημιούργησε νέα δεδομένα στην υπόθεση, με την πλευρά της υπεράσπισης να εξετάζει κατά πόσο θα ζητήσει όπως αφεθεί ελεύθερη η κατηγορούμενη μέχρι την ολοκλήρωση της εκδίκασης της υπόθεσης. Ζήτησε επίσης όπως επιστραφούν τα τεκμήρια τα οποία, όπως προέκυψε μετά τη χθεσινή απόφαση, λήφθηκαν παράνομα από την κατηγορούμενη. Η Κατηγορούσα Αρχή ζήτησε χρόνο για να μελετηθεί η απόφαση και να αποφασιστεί ο τρόπος χειρισμού της υπόθεσης με δεδομένο ότι σημαντικά τεκμήρια δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το υπόλοιπο της διαδικασίας. Η υπόθεση ορίστηκε για τις 20 Οκτωβρίου.