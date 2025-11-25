Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Πράσινο φως στην... Green Dot για τη σύγχρονη, ιδιόκτητη μονάδα διαλογής στο Τσέρι

Εκδόθηκε η άδεια οικοδομής - Το 2027 αναμένεται η λειτουργία της

Η Green Dot Κύπρου ανακοινώνει ότι εξασφάλισε την άδεια οικοδομής για την ανέγερση της ιδιόκτητης, υπερσύγχρονης μονάδας διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της κατασκευαστικής φάσης του έργου, το οποίο αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά τις υποδομές ανακύκλωσης στη χώρα. Το εργοστάσιο θα ανεγερθεί σε γη συνολικής έκτασης 20.000 τ.μ., στη βιομηχανική ζώνη βαριάς οχληρίας Τσερίου με τη λειτουργία του να υπολογίζεται ότι θα ξεκινήσει εντός του 2027.

Η νέα μονάδα αποτελεί στρατηγικό έργο για τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων συσκευασιών στην Κύπρο. Το εργοστάσιο θα έχει σχεδιαστική δυναμικότητα έως 36.000 τόνους αποβλήτων ανά έτος σε μία βάρδια. Θα λειτουργεί ως μονάδα παραλαβής, διαλογής και επεξεργασίας απορριμμάτων συσκευασιών από χαρτί και PMD.

Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να επιφέρει πολλαπλά οφέλη:

Περιβαλλοντική βελτίωση: Σημαντική μείωση των απορριμμάτων που καταλήγουν στους χώρους υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ) και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος μέσω της ανακύκλωσης υλικών.

Θεσμική συμμόρφωση: Πλήρης συμμόρφωση με τις εθνικές και ευρωπαϊκές νομοθεσίες περί αποβλήτων και ανακύκλωσης, ενισχύοντας τη θέση της Κύπρου στην ΕΕ.

Οικονομική ενίσχυση: Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Η Green Dot Κύπρου, με την εξασφάλιση της άδειας οικοδομής, περνά άμεσα στο στάδιο της κατασκευής, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για τη δημιουργία μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής υποδομής, απαραίτητης για το πράσινο μέλλον του νησιού.

