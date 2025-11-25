Άδεια στην Green Dot για σύγχρονη μονάδα διαλογής στο Τσέρι

Η Green Dot Κύπρου ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε την άδεια οικοδομής για την ανέγερση της ιδιόκτητης, υπερσύγχρονης μονάδας διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της κατασκευαστικής φάσης του έργου, το οποίο «αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά τις υποδομές ανακύκλωσης στη χώρα». Το εργοστάσιο θα ανεγερθεί σε γη συνολικής έκτασης 20.000 τ.μ., στη βιομηχανική ζώνη βαριάς οχληρίας Τσερίου με τη λειτουργία του να υπολογίζεται ότι θα ξεκινήσει εντός του 2027.

"Η νέα μονάδα αποτελεί στρατηγικό έργο για τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων συσκευασιών στην Κύπρο. Το εργοστάσιο θα έχει σχεδιαστική δυναμικότητα έως 36.000 τόνους αποβλήτων ανά έτος σε μία βάρδια. Θα λειτουργεί ως μονάδα παραλαβής, διαλογής και επεξεργασίας απορριμμάτων συσκευασιών από χαρτί και PMD" προστίθεται.

Ανάμεσα στα οφέλη, αναφέρει, θα είναι η σημαντική μείωση των απορριμμάτων που καταλήγουν στους χώρους υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ) και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος μέσω της ανακύκλωσης υλικών, η πλήρης συμμόρφωση με τις εθνικές και ευρωπαϊκές νομοθεσίες περί αποβλήτων και ανακύκλωσης, ενισχύοντας τη θέση της Κύπρου στην ΕΕ και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Η Green Dot Κύπρου, με την εξασφάλιση της άδειας οικοδομής, περνά άμεσα στο στάδιο της κατασκευής, καταλήγει η ανακοίνωση.