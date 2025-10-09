Αρχή κατά της Διαφθοράς: Πιθανή κατάχρηση εξουσίας από τον τέως διευθυντή του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας

Στη δημοσιότητα έδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς (ΑΑκΔ) το πόρισμα σχετικά με καταγγελία εναντίον του τέως διευθυντή του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας (ΣΥΛ), κ. Κωνσταντίνου Παρμακλή- ο οποίος σήμερα κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή του ΕΟΑ Λευκωσίας- και άλλων λειτουργών του ΣΥΛ.

Η έρευνα, που ξεκίνησε ύστερα από παραπομπή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, αφορά σε πιθανά αδικήματα κατάχρησης εξουσίας, παρατυπίες σε διαδικασίες προσφορών και παραβίαση κανόνων δημοσίων συμβάσεων.

Σύμφωνα με την Αρχή κατά της Διαφθοράς εξετάστηκαν περί των 70 καταγγελιών. Σε 4 από αυτές προκύπτει το ενδεχόμενο τέλεσης του αδικήματος της κατάχρησης εξουσίας από τον καταγγελλόμενο. Σε 4 άλλες περιπτώσεις διαφαίνεται η ενδεχόμενη διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων. Οι 3 περιπτώσεις αφορούν στην ενδεχόμενη διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων από τον Καταγγελλόμενο και μία (1), στην ενδεχόμενη διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων από Λειτουργούς του ΣΥΛ,

Πιο συγκεκριμένα:

- Για την επετειακή εκδήλωση για τα 70 χρόνια του ΣΥΛ, ο καταγγελλόμενος παρουσίασε απευθείας την προσφορά για την εν λόγω εκδήλωση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΛ για έγκριση, παρακάμπτοντας το Τμήμα Αγορών και Προμηθειών και τους οποιουσδήποτε ελέγχους θα διεξάγονταν, με δικές του οδηγίες καθώς και την Επιτροπή Οικονομικών, μέσω της οποίας θα έπρεπε να μελετηθεί και να εγκριθεί το θέμα προτού υποβληθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ως εκ τούτου, η διαδικασία που ακολουθήθηκε καθίστατο πάσχουσα, καταδεικνύοντας την ενδεχόμενη διάπραξη πειθαρχικών αδικημάτων εκ μέρους του Καταγγελλομένου που σχετίζονται με τη μη ορθή τήρηση των διαδικασιών και/ή της ελλιπούς και μη ικανοποιητικής εκτέλεσης των καθηκόντων του.

2. Παρομοίως, στο διαγωνισμό προμήθειας θυρών και ερμαρίων για αντικατάσταση των υφιστάμενων, δεν ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμού. Ο καταγγελλόμενος όφειλε προτού λάβει προσφορά, να διασφαλίσει τη νομιμότητα και ορθότητα της αιτιολογίας για χρήση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προκήρυξη Διαγωνισμού, κάτι που ενδεχομένως να συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

3. Για το διαγωνισμό σχετικά με την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεδιάσκεψης, ενώ δεν διαπιστώνεται πρόθεση του Καταγγελλομένου για ευνοϊκή μεταχείριση της εταιρείας που κέρδισε το διαγωνισμό, ενδεχομένως να προκύπτουν πειθαρχικά παραπτώματα του Καταγγελλομένου από την ακολουθητέα διαδικασία ή και από τον τρόπο εφαρμογής των διαδικασιών που ρυθμίζουν τις δημόσιες συμβάσεις.

Ενδεχόμενη διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων από Λειτουργούς του ΣΥΛ.

iv. Στις εργασίες ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης στα γραφεία του ΣΥΛ, τα μέτρα που λήφθηκαν από το ΣΥΛ κατά την περίοδο εκτέλεσης εργασιών για σκοπούς προστασίας των γραφείων και του εξοπλισμού του κτηρίου του ΣΥΛ και η αξιοποίηση των αντικειμένων και/ή υλικών που αντικαθίσταντο, ήταν ελάχιστα. Ακόμα κι αν δεν κρίνονταν ικανοποιητικά, ενδεχομένως αυτό να αφορά ζήτημα διοικητικής παράλειψης ή αμελούς εκτέλεσης καθηκόντων από λειτουργούς, που άπτεται θέματος πειθαρχικής φύσης.

Τα παραπάνω στοιχεία καταδεικνύουν την ανάγκη διερεύνησης τυχόν πειθαρχικών αδικημάτων. Συνεπώς, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14 του Ν.19(Ι)/2022, η Αρχή συνέταξε έκθεση, συνοδευόμενη από τα σχετικά στοιχεία, και παρέπεμψε την υπόθεση στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης για τη διενέργεια τυχόν πειθαρχικής έρευνας εναντίον του Καταγγελλομένου [βλ. σημεία 18(β)(i)-(iii) της παρούσας ανακοίνωσης] και Λειτουργών του ΣΥΛ [βλ. σημείο 18(β)(iv) της παρούσας ανακοίνωσης], ανεξαρτήτως ποινικής ευθύνης.

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς τονίζει ότι σε 8 περιπτώσεις παρατηρούνται αδυναμίες και/ή πλημμέλειες στη διαδικασία που ακολουθούσε το ΣΥΛ χωρίς να υπάρχει εύρημα για διάπραξη ποινικών ή πειθαρχικών αδικημάτων.

Από την Έρευνα, σχετικά με το ενδεχόμενο διάπραξης του αδικημάτος της Κατάχρηση Εξουσίας, διαπιστώθηκαν τα εξής:

(α) Αναφορικά με το διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων σκίασης στο ΣΥΛ:

i. Η σύζυγος του καταγγελλομένου είναι πρώτη ξαδέλφη του Διευθυντή της Εταιρείας που κέρδισε το Διαγωνισμό, γεγονός που δημιουργεί συγγενικό δεσμό εξ αγχιστείας τετάρτου βαθμού για τον καταγγελλόμενο, και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να εφαρμοστεί το άρθρο 42(2) του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμος του 1999 (158(I)/1999), και να εξαιρεθεί από τη διαδικασία. Η σχέση δηλαδή του Καταγγελλομένου με το Διευθυντή της Εταιρείας, ο οποίος συμμετείχε ενεργά τόσο στην ετοιμασία των προδιαγραφών, στην εξεύρεση άλλων προσφοροδοτών όσο και στην κατάληξη αυτού του Διαγωνισμού αφού ήταν ο επιτυχών, ήταν τέτοια που απαγόρευε και την εμπλοκή του Διευθυντή σε σχέση με τον εν λόγω Διαγωνισμό.

ii. Επί της ουσίας, ο καταγγελλόμενος έδωσε οδηγίες για έναρξη διαδικασίας Διαγωνισμού και/ή λήψης προσφορών και/ή ετοιμασίας προδιαγραφών, χωρίς την εμπλοκή του αρμόδιου Τμήματος, ήτοι του Τμήματος Αγορών και Προμηθειών, επισκέφθηκε ο ίδιος με Λειτουργό του ΣΥΛ το κατάστημα της εν λόγω Εταιρείας, και έλαβε εισηγήσεις προτεινόμενων προσφοροδοτών από το Διευθυντή της.

iii. Ο καταγγελλόμενος ενημέρωσε το Διευθυντή της Εταιρείας για τις τιμές της εν λόγω διαδικασίας πριν την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, και προέτρεψε το Διευθυντή της, να υποβάλει χαμηλότερη τιμή στο πλαίσιο του νέου Διαγωνισμού.

iv. Ο καταγγελλόμενος, υπό την ιδιότητά του ως Διευθυντής του ΣΥΛ και, κατά συνέπεια, ως δημόσιος λειτουργός, ενήργησε αυθαίρετα, καθ’ υπέρβαση της αρμοδιότητάς του και παραβλέποντας τα δικαιώματα τρίτων προσφοροδοτών, οι οποίοι είχαν την προσδοκία ότι ο Διαγωνισμός θα κατακυρωνόταν σε αυτούς.

Οι πιο πάνω αναφερθείσες ενέργειες του Καταγγελλομένου αποτελούν αυθαίρετες πράξεις κατά παράβαση των σχετικών Νόμων και Κανονισμών, που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις και ενδεχομένως να συνιστούν το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας δυνάμει του Άρθρου 105 του Ποινικού Κώδικα (Κεφ. 154).

(β) Αναφορικά με τις οδηγίες του καταγγελλομένου για διεξαγωγή έρευνας από την Εσωτερική Ελέγκτρια του ΣΥΛ, με την οποία ο Καταγγέλλων βρισκόταν σε οξεία έχθρα, για θέμα που αφορούσε σε δημόσιο διαγωνισμό και προκηρύχθηκε το 2015:

i. O καταγγελλόμενος περί το 2023 έδωσε εντολή στην Εσωτερική Ελέγκτρια να διερευνήσει Διαγωνισμό του 2015, ενώ γνώριζε πως υπήρχε έντονη προσωπική αντιπαλότητα μεταξύ αυτής και του Καταγγέλλοντος, κάτι που έθετε υπό αμφισβήτηση την αντικειμενικότητα της έρευνας.

ii. Σημειώνεται ότι ο καταγγέλλων παρείχε τεχνική υποστήριξη σχετικά με τον εν λόγω Διαγωνισμό ένεκα ειδικών γνώσεων και της επαγγελματικής δραστηριότητας μέλους της οικογένειάς του στο συγκεκριμένο τομέα, αλλά αποσύρθηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης για λόγους διαφάνειας. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν πάνω από τέσσερις υποψήφιοι προσφοροδότες, μεταξύ των οποίων και εταιρεία συνεργάτη του αδελφού του, όμως η κατακύρωση έγινε σε άγνωστη εταιρεία που υποδείχθηκε από ανεξάρτητο πολιτικό μηχανικό.

iii. Η επανεξέταση του θέματος μετά από 8 χρόνια, μαζί με το γεγονός ότι η έρευνα ανατέθηκε στην Εσωτερική Ελέγκτρια με την οποία ο Καταγγέλλων είχε οξεία αντιπαλότητα, θεωρήθηκε από τον Καταγγέλλοντα στοχευμένη και εκδικητική ενέργεια του καταγγελλομένου, με σκοπό την υποβάθμιση της θέσης και της φήμης του.

iv. Κατά την έρευνα, η Εσωτερική Ελέγκτρια εντόπισε ότι δύο τελικοί προσφοροδότες είχαν πιθανή σχέση με τον καταγγέλλοντα, κάτι που δημιούργησε υποψίες σύγκρουσης συμφερόντων. Ωστόσο, ο καταγγέλλων δεν είχε πρόσβαση στα σχετικά αρχεία για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, λόγω της Εγκυκλίου που εξέδωσε εκείνη την περίοδο ο καταγγελλόμενος, η οποία απαιτούσε γραπτή έγκριση για παραλαβή εγγράφων, περιορίζοντας έτσι την άμυνά του.

v. Ενόψει του ότι, είχε διενεργηθεί στο παρελθόν έλεγχος για το ίδιο θέμα, σε συνάρτηση με το χρόνο που έχει παρέλθει από την κήρυξη του Διαγωνισμού, την αιτιολογία που δόθηκε από τον Καταγγελλόμενο ότι η έρευνα αφορούσε ζήτημα αντίστοιχο με την Καταγγελία που είχε υποβάλει ο καταγγέλλων, τις ενέργειες του Καταγγελλομένου ως αναφέρονται ανωτέρω με την έκδοση Εγκυκλίου κατά τον ουσιώδη χρόνο και το διορισμό της Εσωτερικής Ελέγκτριας, ως ερευνώσας λειτουργού, διαφαίνεται ότι η εν λόγω ενέργεια είναι απόρροια των σχέσεων που υπήρχαν μεταξύ Καταγγέλλοντα και Καταγγελλομένου κατά τον ουσιώδη χρόνο λήψης τέτοιας απόφασης και η απόφαση για καταγγελία πάρθηκε εκδικητικά.

vi. Η απόφαση να γίνει έρευνα μετά από 8 χρόνια, με δεδομένη την αντιπαλότητα μεταξύ των εμπλεκομένων και τη μη ύπαρξη νέων στοιχείων, συνιστά ενδεχόμενη κατάχρηση εξουσίας και πιθανή πράξη διαφθοράς από τον καταγγελλόμενο που αποσκοπούσε στην εκδικητική στοχοποίηση του καταγγέλλοντος.

Καταγγελία

Η Καταγγελία τέθηκε ενώπιον της Αρχής μέσω επιστολής της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, κατόπιν υποβολής της από τον κ. Παύλο Νικολάου, ως τότε Προϊστάμενο των Οικονομικών Υπηρεσιών του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, και στρεφόταν εναντίον του τότε Διευθυντή αυτού, κ. Κωνσταντίνου Παρμακλή, και άλλων.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία, εξετάζοντας την εν λόγω Καταγγελία, διαπίστωσε πιθανή κατάχρηση εξουσίας και/ή άλλα πιθανά αδικήματα διαφθοράς, γι’ αυτό και την προώθησε προς την Αρχή ως την αρμόδια για να τα εξετάσει.

400 έγγραφα

Για την έρευνα, σύμφωνα με την αρχή, διεξήχθηκαν συνολικά 25 συνεδρίες, κλήθηκαν προς κατάθεση συνολικά 14 πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένου του Καταγγέλλοντος και του Καταγγελλομένου), μελετήθηκαν και αξιολογήθηκαν πέραν των 400 εγγράφων, ενώ κατατέθηκαν 186 Τεκμήρια.

Διαβάστε εδώ το πόρισμα.