Ένα νεκρός, δύο τραυματίες σε επιδρομή drones Ουκρανίας στη Σεβαστούπολη

Οι ουκρανικές αρχές έκαναν λόγο για τρεις τραυματίες στην Οδησσό (νοτιοδυτικά), εξαιτίας επιδρομής ρωσικών drones στην πόλη, λιμάνι στρατηγικής σημασίας στη Μαύρη Θάλασσα.

Άνδρας σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ουκρανικής επιδρομής με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στη Σεβαστούπολη τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές, διευκρινίζοντας πως καταρρίφθηκαν 27 drones.

«Άνδρας ο οποίος βρισκόταν σε σπίτι (...) σκοτώθηκε εξαιτίας της επίθεσης των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων», ανέφερε μέσω Telegram ο Μιχαήλ Ραζβαζάγεφ, ο κυβερνήτης της Σεβαστούπολης, σημαντικού λιμανιού της Κριμαίας, χερσονήσου που προσαρτήθηκε στη Ρωσία το 2014.

Άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, πρόσθεσε.

«Οι δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνάς μας και του στόλου μας της Μαύρης Θάλασσας απώθησαν την επίθεση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Συνολικά 27 UAVs καταρρίφθηκαν», κατά τον κυβερνήτη Ραζβαζάγεφ.

Παράλληλα ο περιφερειάρχης της Σταυρούπολης (νότια), ο Βλαντίμιρ Βλαντίμιροφ, ανέφερε μέσω Telegram ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε ουκρανικά drones καθώς «απώθησε επίθεση (...) εναντίον της βιομηχανικής ζώνης Νιεβινομίσκ».

Στην άλλη πλευρά, οι ουκρανικές αρχές έκαναν λόγο για τρεις τραυματίες στην Οδησσό (νοτιοδυτικά), εξαιτίας επιδρομής ρωσικών drones στην πόλη, λιμάνι στρατηγικής σημασίας στη Μαύρη Θάλασσα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα