Ο Έρχιουρμαν υπόσχεται προεδρία που θα ασκείται, όχι που θα... ποζάρει - Μήνυμα αλλαγής από τη κατεχόμενη Μόρφου

«Δεν με ενδιαφέρει να γίνω πρόεδρος, με ενδιαφέρει να κάνω αυτό που δεν έχει γίνει σε αυτή τη χώρα εδώ και πέντε χρόνια, να ασκήσω την προεδρία. Όχι να είμαι, αλλά να κάνω» δήλωσε ο Τουφάν Έρχιουρμαν, ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ) και υποψήφιος για την «προεδρία», σε ομιλία του κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στη Μόρφου.

Ο κ. Έρχιουρμαν υπογράμμισε την ανάγκη εξωστρέφειας, δηλώνοντας πως «δεν θα παραμείνουμε εγκλωβισμένοι στο «προεδρικό μέγαρο». Θα συναντηθούμε με τον κόσμο. Οι νέοι μας θα συναντηθούν με τον κόσμο».

Άσκησε κριτική για την απραξία της τελευταίας πενταετίας, υποστηρίζοντας ότι το σημαντικότερο «αξίωμα» μετατράπηκε σε θέση «τελετάρχη», χωρίς δράση στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. Υπενθύμισε πως τέσσερις προηγούμενοι ηγέτες διαπραγματεύτηκαν για τα συμφέροντα της κοινότητας, διερωτώμενος για την απουσία διαπραγματεύσεων τα τελευταία πέντε χρόνια.

Στη συγκέντρωση, τον κ. Έρχιουρμαν στήριξαν με τις ομιλίες τους και άλλοι πολιτικοί παράγοντες, όπως ο Σερντάρ Ντενκτάς από το Κόμμα Κοινωνικής Δικαιοσύνης και Αγώνα (TAM), ο οποίος εξήρε τη σοβαρότητα του λόγου του, και ο Ζεκί Τσελέρ του Κόμματος Κοινοτικής Δημοκρατίας (ΚΚΔ), ο οποίος μίλησε για την ανάγκη ενότητας για να τερματιστεί η «άδεια πενταετία».

Ο κ. Έρχιουρμαν διαβεβαίωσε ότι στις 20 Οκτωβρίου, εφόσον «εκλεγεί», θα υπάρξει μια «αμερόληπτη προεδρία που θα αγκαλιάζει τον λαό της», τονίζοντας πως η ενότητα που παρατηρείται υπερβαίνει τις διαχωριστικές γραμμές, με κοινό παρονομαστή την αγάπη για τον τόπο και τα παιδιά του.

ΚΥΠΕ