Προσλήφθηκε απόστρατος Ταξίαρχος ως σύμβουλος του Προέδρου Χριστοδουλίδη

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Το συμβόλαιο του τέθηκε σε ισχύ στις 15/9/2025 και λήγει στις 29/2/2028 με την εκπνοή της θητείας του Προέδρου Χριστοδουλίδη.

Άλλον έναν σύμβουλο απέκτησε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, αυξάνοντας τον αριθμό τους σε έξι. Πρόκειται για απόστρατο ταξίαρχο, ο οποίος εργοδοτείται με βάση συμβόλαιο με μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές ύψους €1.600. Πρόκειται για χαμηλό ποσό, αν το συγκρίνει κανείς με τις απολαβές των υπόλοιπων συμβούλων. Ωστόσο, στον καθορισμό του μισθού του λήφθηκε υπόψη και το γεγονός ότι λαμβάνει σύνταξη από το Δημόσιο, η οποία υπερβαίνει τις €3.000 μηνιαίως.

Το συμβόλαιό του τέθηκε σε ισχύ στις 15/9/2025 και λήγει στις 29/2/2028, με την εκπνοή της θητείας του Προέδρου Χριστοδουλίδη.

Στο πλευρό του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, βρίσκεται ακόμη ένας στρατιωτικός, αυτή τη φορά εν ενεργεία. Πρόκειται για τον ταγματάρχη και πρώην διοικητή Μοίρας Καταδρομών, Ανδρέα Πεττεμερίδη, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα διοικητή της Προεδρικής Φρουράς. Η μετακίνησή του στο Προεδρικό έγινε με απόσπαση, καθώς η κείμενη νομοθεσία το επιτρέπει. Είναι, εξάλλου, σύνηθες φαινόμενο σε άλλες ευρωπαϊκές και όχι μόνο χώρες, ο επικεφαλής της φρουράς ενός Προέδρου ή Πρωθυπουργού να προέρχεται από τις τάξεις του στρατού.

