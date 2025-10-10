Φιλιππίνες: Στους έξι αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό των 7,4 βαθμών

Στις 17 Οκτωβρίου η ακρόαση του Τυχικού στην Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Τι δήλωσε ο Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος

 

Για τις 11:30 το πρωί της Παρασκευής 17ης Οκτωβρίου ορίστηκε η ακρόαση για τον τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό στην Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, σύμφωνα με τον Καθηγητή Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Αθηνών Παναγιώτη Λαζαράτο που θα τον συνοδεύσει.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο κ. Λαζαράτος ανέφερε πως «η ακρόαση είναι ορισμένη για την Παρασκευή στις 11:30 το πρωί», προσθέτοντας  πως «κάποιες λεπτομέρειες της διαδικασίας θα γνωστοποιηθούν στα μέσα της επόμενης εβδομάδας».

Ερωτηθείς για την πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τον τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού, ο κ. Λαζαράτος απάντησε πως η πρόσκληση στάλθηκε κατευθείαν στον ίδιο τον Τυχικό πριν μια - δύο ημέρες.

Όπως ανέφερε ο κ. Λαζαράτος, ο τέως Μητροπολίτης Τυχικός θα μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη την ερχόμενη Τρίτη ή Τετάρτη και ο ίδιος το απόγευμα της Πέμπτης.

Ο κ. Λαζαράτος είπε ακόμη πως δεν είναι ακόμη γνωστή η δικονομία που θα εφαρμοστεί για αυτή την περίπτωση.

Αυτό που είναι γνωστό, συνέχισε, είναι ότι θα επιτρέψουν μια ακρόαση και στον ίδιο και στον τέως Μητροπολίτη Πάφου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

