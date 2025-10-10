Καμία πρόνοια για τους ασθενείς με άνοια

«Χρόνο με τον χρόνο βλέπουμε ότι αυξάνονται τα περιστατικά άνοιας. Έχουμε φίλους και γνωστούς 70άρηδες, ακόμα και 60άρηδες, που υποφέρουν και το κράτος τούς γυρίζει την πλάτη. Οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται βοήθεια αλλά, επειδή η κυβέρνηση αρνείται να αναγνωρίσει την άνοια ως αναπηρία, δεν λαμβάνουν τα απαραίτητα επιδόματα και στήριξη. Πραγματικά αν η άνοια δεν είναι αναπηρία, τότε, ας βγουν και να μας πουν τι είναι. Να μας πουν επίσης τι κάνουν για να στηρίξουν ουσιαστικά τους ανθρώπους αυτούς και τις οικογένειές τους». Τα πιο πάνω λόγια αποτελούν κραυγή από πλευράς των εκπροσώπων της Βουλής των Γερόντων, οι οποίοι ζήτησαν χθες τη βοήθεια των βουλευτών της Βουλής των Αντιπροσώπων, ούτως ώστε να ληφθούν άμεσα μέτρα προς στήριξη των ατόμων με άνοια. «Είναι ένα ζήτημα που χρήζει άμεσης προσοχής και συντονισμένης αντιμετώπισης», ανέφερε ο επικεφαλής του Συντονιστικού Σώματος της Βουλής των Γερόντων, Ηλίας Δημητρίου. Ακόμη, σε υπόμνημα που κατέθεσε η Βουλή των Γερόντων στην Επιτροπή Υγείας, γίνεται λόγος για ανάγκη εκπαίδευσης του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού στο πώς να χειρίζεται άτομα με άνοια, και προληπτικές εξετάσεις για πρώιμη ανίχνευση της άνοιας.

Επιβαρύνεται και το ΓεΣΥ

Το πρόβλημα έγκειται και στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν δομές για άτομα με άνοια, τα οποία χρειάζονται μακροχρόνια φροντίδα, με τον εκπρόσωπο του ΟΑΥ στη χθεσινή συνεδρία, Πέτρο Νεοφύτου, να διαπιστώνει ότι εν τη απουσία δομών «οι ασθενείς με άνοια επιβαρύνουν και την ενδονοσοκομειακή φροντίδα στο ΓεΣΥ». «Δεν υπάρχουν εξειδικευμένοι χώροι και υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας και έτσι χρειάζεται να μένουν περισσότερο καιρό στα νοσοκομεία, κρατούν για περισσότερο διάστημα κλίνες με ό,τι συνέπειες έχει αυτό στους πόρους του συστήματος αλλά και στην ικανότητα του ΓεΣΥ να ανταποκριθεί έγκαιρα στις ανάγκες των υπόλοιπων ασθενών», εξήγησε ο κ. Νεοφύτου. Τόσο οι αναφορές από πλευράς ΟΑΥ όσο και οι διαπιστώσεις εκπροσώπων των ηλικιωμένων προβλημάτισαν ιδιαίτερα τους βουλευτές, οι οποίοι εξέφρασαν πρόθεση να εγκύψουν επί του θέματος και να πιέσουν τα αρμόδια υπουργεία για λήψη μέτρων.

«Είδος πολυτελείας»

Άλλο ένα σημαντικό πρόβλημα, που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι ασθενείς, αφορά τα κέντρα αποκατάστασης αλλά και τις υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας. Όπως λέχθηκε για την κατ’ οίκον φροντίδα, το πρόβλημα αφορά τον μικρό αριθμό των νοσηλευτών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, οι οποίοι δεν αρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των ηλικιωμένων. Στην επαρχία Αμμοχώστου, για παράδειγμα, υπάρχουν μόλις δύο νοσηλευτές για κατ’ οίκον, ενώ μέχρι πρόσφατα ήταν μόνο ένας νοσηλευτής. Σε ό,τι αφορά τώρα τα κέντρα αποκατάστασης χαρακτηριστική ήταν η φράση του κυρίου Δημητρίου ο οποίος τα αποκάλεσε «είδος πολυτελείας», μιας και, εν τη απουσία νομοθεσίας, οι υπηρεσίες αποκατάστασης που έχουν ενταχθεί στο ΓεΣΥ είναι περιορισμένες, επομένως η μόνη επιλογή είναι ο ιδιωτικός τομέας, με το κόστος να είναι δυσβάσταχτο.

Ένα κράτος πρόνοιας (;)

Υποστελεχωμένα αγροτικά ιατρικά κέντρα, μικρός αριθμός ιδιωτικών Τμημάτων Πρώτων Βοηθειών εντός ΓεΣΥ, καθυστερήσεις στην ένταξη καινοτόμων φαρμάκων στο σύστημα, λίστες αναμονής για ραντεβού ή χειρουργικές επεμβάσεις εντός ΓεΣΥ είναι κάποια ακόμη ζητήματα που έθεσαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής συζήτησης οι βουλευτές της Βουλής των Γερόντων, οι οποίοι μεταξύ άλλων αναφέρουν ότι τα πλείστα εκ των αιτημάτων τους είναι διαχρονικά. Παρά τις υποσχέσεις από πλευράς των αρμοδίων για λήψη μέτρων, τα προβλήματα των ηλικιωμένων δεν επιλύονται, με τον κ. Δημητρίου να αναφέρει ότι «δεν βρίσκουμε την αναμενόμενη ανταπόκριση που πρέπει να δείξει το κράτος. Ένα κράτος το οποίο κάποιοι αρέσκονται να λένε ότι είναι κράτος πρόνοιας αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με αυτό».