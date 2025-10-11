Ανησυχία και στα κατεχόμενα για τους ΤΑΚΑΤΑ: Γνωστή εδώ και 1,5 χρόνο η λίστα με τα επικίνδυνα οχήματα Takata

Ο πλήρης κατάλογος των οχημάτων που φέρουν τους ελαττωματικούς αερόσακους ήταν γνωστός στις «αρχές» εδώ και ενάμιση χρόνο, γράφει σήμερα η εφημερίδα «Κίπρις».

Όπως δήλωσε στην εφημερίδα ο επικεφαλής της τ/κ «ένωσης ασφαλιστικών εταιρειών» στα κατεχόμενα, Μπορτέ Μπαρλάσογλου, ο φορέας διαθέτει στο «κέντρο πληροφοριών ασφαλίσεων» τα στοιχεία όλων των επηρεαζόμενων οχημάτων. Ο ίδιος είπε ότι πριν από περίπου 1,5 χρόνο ενημέρωσαν τους «αρμοδίους» για τον κίνδυνο, ζητώντας την άδεια να προειδοποιήσουν τους κατόχους των οχημάτων. Ωστόσο, το αίτημά τους απορρίφθηκε με το επιχείρημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

«Αν μας είχε δοθεί αυτή η άδεια πριν από ενάμιση χρόνο, ίσως σήμερα να μην είχαμε χάσει αυτόν τον άνθρωπο», δήλωσε για τον 26χρονο που σκοτώθηκε σε νέο τροχαίο ο κ. Μπαρλάσογλου, υπογραμμίζοντας πως η αδράνεια αυτή είχε μοιραίες συνέπειες.

Το χρονικό της τραγωδίας και η παραδοχή της καθυστέρησης

Η συζήτηση αναζωπυρώθηκε μετά τον θάνατο του 26χρονου Αλί Οσμάν Μπαϊράμ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η αυτοψία κατέδειξε ότι αιτία θανάτου ήταν ένα μεταλλικό θραύσμα που εκτοξεύτηκε από τον ελαττωματικό αερόσακο Takata κατά τη σύγκρουση και καρφώθηκε στο κεφάλι του.

Από την πλευρά του, ο «υπουργός δημοσίων έργων και μεταφορών», Ερχάν Αρικλί, παραδέχθηκε την καθυστέρηση, αναφέροντας ότι το σχετικό «νομοσχέδιο» για την ανάκληση των οχημάτων αυτών δεν έχει ακόμη προωθηθεί. Όπως είπε, αναμένουν τις απόψεις της «εισαγγελίας» και άλλων εμπλεκόμενων φορέων για να προχωρήσει η διαδικασία. «Δυστυχώς, δεν κάναμε το άνοιγμα την κατάλληλη στιγμή», φέρεται να δήλωσε.

ΚΥΠΕ