Σηκώνουν το «λάβαρο» οι αντιδήμαρχοι - Διεκδικούν ρόλο μέσω της προωθούμενης Ένωσης Αντιδημάρχων Κύπρου

Έναν χρόνο και λίγους μήνες μετά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το τοπίο στους δήμους εξακολουθεί να παραμένει θολό. Ο θεσμός του αντιδημάρχου, που είχε παρουσιαστεί ως εργαλείο ενίσχυσης της συμμετοχικότητας και γέφυρα μεταξύ πολιτών και διοίκησης, σύμφωνα με κάποιους αιρετούς, έχει καταλήξει να είναι «διακοσμητικό στοιχείο». Δεν είναι λίγοι οι αντιδήμαρχοι που περιγράφουν μια καθημερινότητα χωρίς ουσιαστικές εξουσίες, καταγγέλλοντας ότι μένουν «εκτός» της λήψης αποφάσεων. Είναι σε αυτό το κλίμα που οι αντιδήμαρχοι προχωρούν στη σύσταση της Ένωσης Αντιδημάρχων Κύπρου, επιδιώκοντας να αποκτήσουν θεσμική εκπροσώπηση και να «δώσουν φωνή» στις κοινότητες που θεωρούν ότι περιθωριοποιήθηκαν. Δεν έχουμε λόγο «Δεν μας λαμβάνουν υπόψη ούτε στις αποφάσεις της Ένωσης Δήμων ούτε στο Υπουργείο Εσωτερικών....

