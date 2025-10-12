Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Σηκώνουν το «λάβαρο» οι αντιδήμαρχοι - Διεκδικούν ρόλο μέσω της προωθούμενης Ένωσης Αντιδημάρχων Κύπρου

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Header Image

Δεν είναι λίγοι οι αντιδήμαρχοι που περιγράφουν μια καθημερινότητα χωρίς ουσιαστικές εξουσίες, καταγγέλλοντας ότι μένουν «εκτός» της λήψης αποφάσεων.

Έναν χρόνο και λίγους μήνες μετά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το τοπίο στους δήμους εξακολουθεί να παραμένει θολό. Ο θεσμός του αντιδημάρχου, που είχε παρουσιαστεί ως εργαλείο ενίσχυσης της συμμετοχικότητας και γέφυρα μεταξύ πολιτών και διοίκησης, σύμφωνα με κάποιους αιρετούς, έχει καταλήξει να είναι «διακοσμητικό στοιχείο». Δεν είναι λίγοι οι αντιδήμαρχοι που περιγράφουν μια καθημερινότητα χωρίς ουσιαστικές εξουσίες, καταγγέλλοντας ότι μένουν «εκτός» της λήψης αποφάσεων. Είναι σε αυτό το κλίμα που οι αντιδήμαρχοι προχωρούν στη σύσταση της Ένωσης Αντιδημάρχων Κύπρου, επιδιώκοντας να αποκτήσουν θεσμική εκπροσώπηση και να «δώσουν φωνή» στις κοινότητες που θεωρούν ότι περιθωριοποιήθηκαν. Δεν έχουμε λόγο  «Δεν μας λαμβάνουν υπόψη ούτε στις αποφάσεις της Ένωσης Δήμων ούτε στο Υπουργείο Εσωτερικών....

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΚΥΠΡΟΣΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙΔΗΜΟΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα