Χαράλαμπος Αριστοτέλους: Ο κομμουνιστής πρώην υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο ψηφοδέλτιο των Οικολόγων

Τον κομμουνιστή και πρώην υποψήφιο Πρόεδρο της Δημοκρατίας Χαράλαμπο Αριστοτέλους τοποθέτησε στο ψηφοδέλτιο του το Κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών.

Ο Χαράλαμπος Αριστοτέλους κατήλθε υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2023 με την υποστήριξη δυνάμεων της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς. Στον πρώτο γύρο έλαβε 866 ψήφους, δηλαδή ποσοστό 0,22%.

Είναι ιδρυτικό μέλος της επιτροπής προβολής της Επανάστασης του Ρε Αλέξη και κατά τις προεδρικές εκλογές του 2023 εξέφρασε αριστερές θέσεις, τονίζοντας ότι το άμεσο συμφέρον του λαού επιβάλλει ρήξη με την στρατηγική του μεγάλου κεφαλαίου. «Για να αλλάξει αυτή η κοινωνική πραγματικότητα», είχε δηλώσει, «χρειάζεται αλλαγή στρατηγικής κατεύθυνσης, ταξική οργάνωση και συνειδητοποίηση των λαϊκών δυνάμεων, σύγκρουση με τα μεγάλα συμφέροντα».

Το βιογραφικό

Ο Χαράλαμπος Αριστοτέλους γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1984. Εκ μητρογονίας είναι πρόσφυγας από την Αμμόχωστο. Σήμερα διαμένει στο Δημοτικό Διαμέρισμα Τσερίου. Αποφοίτησε από το Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα Στροβόλου το 2002 και στη συνέχεια σπούδασε στη Σόφια στο University of Sofia St. Kliment Ohridski στην ειδικότητα Πολιτικές Επιστήμες με ειδίκευση: Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Παράλληλα τέλειωσε το δίπλωμα βουλγάρικης γλώσσας για μεταφραστές - διερμηνείς. Κατέχει δύο Μεταπτυχιακά. Το ένα με ειδικότητα στο Πολιτικό Management και το δεύτερο με ειδικότητα στη Διπλωματία - Διεθνής Σχέσεις με κατεύθυνση Περιφερειακή Πολιτική. Είναι ενεργός στα κοινά από τα μαθητικά του χρόνια. Κατά τη διάρκεια των μαθητικών του χρόνων στο Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα διετέλεσε Τοπικός Γραμματέας της Επιτροπής Μαθητικής Οργάνωσης Νεολαίας ΕΔΟΝ - ΠΕΟΜ.

Οργανώθηκε από την πρώτη στιγμή και σαν φοιτητής. Διετέλεσε για έξι ακαδημαϊκές χρονιές στο συμβούλιο της Φοιτητικής Οργάνωσης Κυπρίων Βουλγαρίας Φ.Ο.Κ.Β αρχικά ως μορφωτικός υπεύθυνος, έπειτα ως Αντιπρόεδρος και για τρεις χρονιές ως Πρόεδρος. Απόκτησε το Δίπλωμα Ασφαλιστικού Συμβούλου και εγγράφηκε στο Μητρώο Ασφαλιστικών Πρακτόρων, Ασφαλιστικών Μεσαζόντων, Ασφαλιστικών Συμβούλων στον κλάδο Γενικής Φύσεως και κλάδο Ζωής. Το 2015 ίδρυσε την διαδικτυακή πλατφόρμα Παράθυρο στην Κριτική Σκέψη με στόχο την κριτική θεώρηση ζητημάτων πολιτικής και κοινωνικής υφής. Το 2018 ίδρυσε την Επιτροπή Προβολής της Επανάστασης του Ρε Αλέξη με σκοπό τη γνωστοποίηση του ιστορικού αυτού γεγονότος μέσα από διάφορες εκδηλώσεις με την συνδιοργάνωση διαφόρων Φορέων και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το 2023 υπέβαλε υποψηφιότητα για το αξίωμα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μιλά τρεις γλώσσες Ελληνικά, Βουλγάρικα, Αγγλικά.