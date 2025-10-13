Αναμένεται η ποινή του Αϊκούτ - Όσα ειπώθηκαν στο δικαστήριο

Σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε τη Δευτέρα ενώπιον του Μονίμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας στην υπόθεση του 74χρονου επιχειρηματία, Σιμόν Αϊκούτ, ο οποίος κατηγορείται για σφετερισμό ε/κ περιουσιών στα κατεχόμενα.

Ο κατηγορούμενος, κατά τη διάρκεια της σημερινής διαδικασίας, παραδέχθηκε 40 κατηγορίες από τις συνολικά 242 που αντιμετώπιζε, ενώ οι υπόλοιπες αποσύρθηκαν στο πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ υπεράσπισης και εισαγγελίας.

Οι κατηγορίες που παραδέχθηκε ο 74χρονος επιχειρηματίας, αφορούν κυρίως δόλιες συναλλαγές σε ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλον, χωρίς τη συγκατάθεση των νόμιμων ιδιοκτητών.

Η ακίνητη περιουσία, που σχετίζεται με την υπόθεση, αφορά τεμάχια που καταλήφθηκαν το 1974 και προστατεύονται βάσει της κυπριακής και διεθνούς νομοθεσίας.

Κατά τη διάρκεια τη σημερινής διαδικασίας, η συνήγορος υπεράσπισης του Σιμόν Αϊκούτ, Μαρία Νεοφύτου, ενημέρωσε το δικαστήριο ότι υπάρχει πρόθεση για ολοκλήρωση της ακρόασης της υπόθεσης, με τον κατηγορούμενο να παραδέχεται κάποιες από τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει και να αποσυρθούν οι υπόλοιπες.

Η διαδικασία διακόπηκε μίση ώρα, προκειμένου υπεράσπιση και κατηγορούσα Αρχή να καταλήξουν σε κοινό αναγνωριστικό γεγονότων, με σκοπό τη συνέχιση της ακρόασης και την εκτίμηση της ποινής.

Εκμεταλλεύτηκε ακίνητα αξίας άνω των €36 εκατομμυρίων, σχεδόν 400.000 τ.μ. η επίδικη γη

Κατά την παρουσίαση των γεγονότων εκ μέρους της κατηγορούσας Αρχής, ο Ανώτερος Δικηγόρος της Δημοκρατίας, Ανδρέας Αριστείδης, έκανε συνοπτική αναφορά στις 40 κατηγορίες που παραδέχθηκε ο κατηγορούμενος, τονίζοντας το ιστορικό και τη φύση των αδικημάτων.

Όπως ανέφερε στο Δικαστήριο, η υπόθεση εξελίσσεται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής στην Κύπρο, συνέπεια της στρατιωτικής εισβολής του Ιουλίου του 1974, η οποία οδήγησε στον βίαιο εκτοπισμό πέραν των 160.000 Ελληνοκυπρίων.

Η εισβολή αυτή, σύμφωνα με τον κ. Αριστείδη, συνοδεύτηκε από μαζική καταπάτηση, λεηλασία και σφετερισμό περιουσιών, με τη δημιουργία τετελεσμένων που παραβιάζουν τόσο την κυπριακή όσο και τη διεθνή νομοθεσία.

Ανέφερε ότι στο πλαίσιο αυτής της κατάστασης, ο Σιμόν Αϊκούτ, κάτοχος ισραηλινής, πορτογαλικής και τουρκικής υπηκοότητας, δραστηριοποιήθηκε στις κατεχόμενες περιοχές στον τομέα της ανάπτυξης γης και κατασκευής ακινήτων, χωρίς να έχει εξασφαλίσει τη συγκατάθεση των νόμιμων Ελληνοκυπρίων ιδιοκτητών, για να σημειώσει ότι κατά την περίοδο 2014–2024, ο Αϊκούτ συμμετείχε στον λεγόμενο Όμιλο «Afik», ο οποίος μέσω εταιρειών «εγγεγραμμένων» στο ψευδοκράτος, ανέπτυξε σειρά τουριστικών και οικιστικών έργων τα οποία διέθεσε προς πώληση σε διεθνές κοινό.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, ο κατηγορούμενος συμμετείχε στην ανέγερση και εμπορική εκμετάλλευση έξι μεγάλων τουριστικών συγκροτημάτων σε περιοχές όπως ο Άγιος Αμβρόσιος, το Τρίκωμο, η Γαστριά και η Άκανθου, σε τεμάχια γης που ανήκουν σε εκτοπισμένους Ελληνοκύπριους, ενώ όπως τόνισε ο κ. Αριστείδη «καμία συγκατάθεση δεν δόθηκε από τους νόμιμους ιδιοκτήτες για την οποιαδήποτε χρήση των περιουσιών τους».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής, από το 2014 έως το 2024, ανέγειρε και διέθεσε τουριστικά και οικιστικά συγκροτήματα σε Άγιο Αμβρόσιο Κερύνειας (Ceasar Cliff), Τρίκωμο Αμμοχώστου (Ceasar Resort), Γαστριά Αμμοχώστου (Ceasar Beach και Ceasar Blue) και Άκανθου Αμμοχώστου (Ceasar Breeze και Ceasar Bay).

Ο κ. Αριστείδη είπε, επίσης, ότι η συνολική έκταση της γης που εκμεταλλεύτηκε ο Όμιλος «Afik» , σε σχέση με τις κατηγορίες που παραδέχτηκε ο κατηγορούμενος, είναι σχεδόν 400.000 τ.μ. (394.969τ.μ.).

Εξάλλου, στα γεγονότα γίνεται αναφορά στην αξία έκαστου τεμαχίου με βάση πρόσφατες εκτιμήσεις του Κτηματολογίου, με την συνολική αξία των 40 επίδικων τεμαχίων να ξεπερνά τα €36.000.000.

Η σύλληψη στο οδόφραγμα Δερύνειας

Ο κ. Αριστείδη είπε πως η υπόθεση πήρε καθοριστική τροπή τον Ιούνιο του 2024, όταν κατόπιν αιτήματος της Αστυνομίας, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον κατηγορούμενο.

Την επομένη, 7 Ιουνίου, ο Σιμόν Αϊκούτ εντοπίστηκε να επιχειρεί είσοδο στις ελεύθερες περιοχές μέσω του οδοφράγματος Δερύνειας και κατά τη διάρκεια ελέγχου, διαπιστώθηκε ένταλμα σύλληψης και συνελήφθη επί τόπου από μέλος της Αστυνομίας Κύπρου.

Σύμφωνα με τον Ανδρέα Αριστείδη, ο κατηγορούμενος δεν έχει προηγούμενες καταδίκες.

«Δεν ήταν ο εγκέφαλος του σχεδίου»

Κατά την αγόρευσή της, η συνήγορος υπεράσπισης του Σιμόν Αϊκούτ, Μαρία Νεοφύτου, επικαλέστηκε σειρά μετριαστικών παραγόντων, ζητώντας την επιείκεια του δικαστηρίου κατά την επιμέτρηση της ποινής.

Σύμφωνα με την αγόρευσή της, ο Σιμόν Αικούτ φέρεται να ενήργησε κατόπιν προτροπής του γιου του, στον οποίο είχε πλήρη εμπιστοσύνη.

Όπως αναφέρθηκε, η εμπλοκή του περιορίστηκε σε τυπικά διοικητικά καθήκοντα και δεν συμμετείχε στον σχεδιασμό ή την εκτέλεση των επίδικων πράξεων.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο του, η εταιρεία για την οποία κατηγορείται ήταν ουσιαστικά υπό τον έλεγχο του γιου του.

«Η αγάπη ενός πατέρα προς τον γιο του δεν μπορεί να μετατραπεί σε ποινικά κολάσιμη πρόθεση. Ο κατηγορούμενος δεν υπήρξε εγκέφαλος ούτε είχε οποιοδήποτε κίνητρο προσωπικού πλουτισμού», ανέφερε η κ. Νεοφύτου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ηλικία και κατάσταση της υγείας του κατηγορουμένου, ο οποίος διανύει το τελευταίο τρίτο της ζωής του και αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας.

Παρουσιάστηκε ως άνθρωπος με αδιάβλητο ποινικό μητρώο, που σε όλη του τη ζωή εργάστηκε σκληρά στο εξωτερικό (Ισραήλ και Αφρική), προκειμένου να εξασφαλίσει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για την οικογένειά του.

Η υπεράσπιση ανέδειξε την αποχή του από κάθε άλλη παραβατική δραστηριότητα, τονίζοντας πως από το 2014 και μετά ο Αικούτ ζούσε «απομονωμένος από κάθε επιχειρηματική δράση», ενώ από το 2017 είχε επανεγγραφεί στις ελληνικές αρχές και διαβιούσε «ήσυχα και νόμιμα».

Απηύθυνε έκκληση στο δικαστήριο για επιείκεια, με αναφορά στην παραδοχή ενοχής και την ειλικρινή μεταμέλεια του κατηγορουμένου.

Όπως ειπώθηκε στο ακροατήριο, ο Σιμόν Αικούτ δεν επιδιώκει αθώωση, αλλά μια δίκαιη και ανθρώπινη ποινική μεταχείριση, ώστε να μπορέσει να περάσει τα τελευταία του χρόνια με αξιοπρέπεια και δίπλα στην οικογένειά του.

Το ιστορικό των κατηγοριών

Σημειώνεται ότι αρχικά ο Αϊκούτ αντιμετώπιζε 60 κατηγορίες για δόλια συναλλαγή σε ακίνητη ιδιοκτησία, 60 για παράνομη κατοχή, νομή και χρήση γης, 62 για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 60 για συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος.

Στις 24 Οκτωβρίου ανακοινώνεται η ποινή

Το Δικαστήριο επιφυλάχθηκε να ανακοινώσει την απόφασή του στις 24 Οκτωβρίου του 2025, στις 11:00.

Μέχρι τότε διέταξε όπως ο κατηγορούμενος παραμείνει υπό κράτηση με τους ίδιους όρους.

