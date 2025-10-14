Αφέθηκε ελεύθερη λόγω λάθους Αστυνομίας ύποπτη για διαρροή βίντεο από κύκλωμα παρακολούθησης δικαστηρίου

Ένα λάθος της Αστυνομίας κατά την προσαγωγή στο δικαστήριο γυναίκας ύποπτης για διαρροή βίντεο από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του δικαστηρίου, εναντίον της οποίας διερευνάται, μάλιστα, και το ενδεχόμενο εμπλοκής στην απόπειρα φόνου που διαπράχθηκε τον περασμένο Αύγουστο στην τουριστική περιοχή της Πύλας, θέτει σε σοβαρό κίνδυνο το ανακριτικό έργο στο πλαίσιο διερεύνησης της σοβαρής αυτής υπόθεσης.

Πρόκειται για 29χρονη ιδιωτική φρουρό ασφαλείας στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρνακας, η οποία τελικά αφέθηκε ελεύθερη, διότι, όπως αποφάνθηκε το δικαστήριο κατά τη διαδικασία προφυλάκισής της, παρήλθε για τρία λεπτά το 24ωρο της σύλληψής της.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η Αστυνομία υποχρεούται να προσάγει ένα ύποπτο πρόσωπο ενώπιον του δικαστηρίου για σκοπούς έκδοσης διατάγματος κράτησής του σε διάστημα ενός 24ωρου από τη σύλληψή του.

Η νεαρή είχε συλληφθεί στις 11:25 το πρωί της Δευτέρας (13/10), αλλά οδηγήθηκε στο δικαστήριο την Τρίτη (14/10) στις 11.28π.μ. Θεωρείται ύποπτη για διαρροή βίντεο που εντοπίστηκαν στο κινητό 29χρονου, ο οποίος συνελήφθη στις 14 περασμένου Σεπτεμβρίου σχετικά με υπόθεση απόπειρας φόνου και εμπρησμού τεσσάρων αυτοκινήτων εταιρείας ενοικιάσεων οχημάτων στον παραλιακό δρόμο της Πύλας. Η εγκληματική ενέργεια έγινε στις 14 Αυγούστου.

Για την ίδια υπόθεση είναι υπόδικοι πέντε πρόσωπα από τη Συρία, μεταξύ αυτών και κατάδικος των Κεντρικών Φυλακών. Στην πορεία των εξετάσεων, όμως, ο 29χρονος αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να συμπληρωθεί το ανακριτικό έργο.

Ωστόσο, η Αστυνομία υποχρεώθηκε να τον συλλάβει εκ νέου την περασμένη Δευτέρα, καθότι στο κινητό του εντοπίστηκαν τρία βίντεο που φαίνεται να λήφθηκαν, σε πραγματικό χρόνο, από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο ελέγχεται από ιδιωτική εταιρεία.

Στα επίμαχα βίντεο απεικονίζεται η μεταφορά υπόπτων για την εγκληματική ενέργεια της Πύλας, είτε σε αίθουσα, είτε στο κρατητήριο του δικαστηρίου, μεταξύ αυτών και η μεταφορά του Σύρου κατάδικου, ο οποίος φέρεται ως ο εντολέας της εγκληματικής ενέργειας.

Πάντως, η απόφαση του δικαστηρίου να αφεθεί ελεύθερη η κοπέλα, προκάλεσε την αντίδραση της Αστυνομίας, που υποστηρίζει πως το αίτημα υποβλήθηκε στη δικαστή του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας μία ώρα πριν αρχίσει η διαδικασία προσωποκράτησης.

Ως εκ τούτου, σε συνεννόηση με τη Νομική Υπηρεσία, αναμένεται να κατατεθεί έφεση επί της απόφασης του δικαστηρίου με το δικαιολογητικό της «λανθασμένης διαδικασίας εκ μέρους της».

Η 29χρονη εργαζόταν στην αίθουσα που καταλήγει το υλικό από τις κάμερες του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης του δικαστηρίου. Κατά τις επίδικες ώρες που στάλθηκαν τα βίντεο φαίνεται πως εργαζόταν, σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία.

Όσον αφορά τον 29χρονο, μετά από μακρά διαδικασία το δικαστήριο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα οκταήμερης κράτησης για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Πρόκειται για άτομο που στο παρελθόν καταδικάστηκε σε υπόθεση ναρκωτικών.

Η υπόθεση της Πύλας είναι ορισμένη στο δικαστήριο στις 29 Οκτωβρίου.