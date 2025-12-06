Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τρεις δήμοι στην Ελλάδα, λόγω της κακοκαιρίας BYRON

Η κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για τρεις μήνες, δηλαδή έως και 4 Μαρτίου 2026.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκαν λόγω της κακοκαιρίας BYRON στην Ελλάδα τρεις δήμοι και άλλες τρεις δημοτικές ενότητες.

Συγκεκριμένα, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκαν οι δήμοι Μεγαρέων, Ανατολικής Μάνης, Ευρώτα και οι δημοτικές ενότητες Οινόης και Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας. Ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, αποφάσισε να κηρυχθούν σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν κατά το διάστημα 4 και 5 Δεκεμβρίου 2025.

Η κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για τρεις μήνες, δηλαδή έως και 4 Μαρτίου 2026.  

Σημειώνεται ότι η Δημοτική Ενότητα Μάνδρας και η Δημοτική Ενότητα Βιλίων είναι ήδη κηρυγμένες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) και παραμένουν στην κατάσταση αυτή, αντίστοιχα, έως την 2η Φεβρουαρίου 2026, και έως την 28η Ιανουαρίου 2026.

