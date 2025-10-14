Καποδιστριακό στη Λάρνακα: Πονοκέφαλος για φιλοξενία το ζήτημα ιδιωτικού καθεστώτος

Οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες γίνεται εκμίσθωση κρατικής δασικής γης για διάφορες αναπτύξεις εξετάστηκαν την Τρίτη στην επιτροπή Γεωργίας της Βουλής, με αφορμή το αίτημα του πολιτικού κόσμου της Λάρνακας να ξεκαθαρίσει αν με βάση τη νομοθεσία μπορεί να αξιοποιηθεί συγκεκριμένο τεμάχιο στο κέντρο της πόλης, το οποίο έχει επιλεγεί από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), ώστε να στεγάσει παραρτήματα που επιθυμεί να μεταφέρει στην Κύπρο και να λειτουργήσει από το 2027. Πρόκειται για το τεμάχιο όπου ανεγέρθηκε ο Πολυδύναμος Πολυχώρος Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης του Δήμου Λάρνακας (πρώην Κοινοτικό Κέντρο), το οποίο βρίσκεται σε δασική γη και είναι υπεκμισθωμένο στον Δήμο από τον ΚΟΑ, όμως, όπως αναφέρθηκε στη συνεδρίαση από λειτουργό του Τμήματος Δασών, με βάση τη νομοθεσία δεν γίνεται η κρατική δασική γη να παραχωρηθεί σε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ιδιωτικού κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως έχει χαρακτηριστεί από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), το καθεστώς παρουσίας του ΕΚΠΑ στην Κύπρο.

Πάντως τον τελευταίο λόγο θα τον έχει η Γενική Εισαγγελία, στην οποία το Τμήμα Δασών αποτάθηκε για γνωμάτευση. Πριν αποφανθεί τού ζήτησε να συλλέξει πληροφόρηση, πρώτον, για το αν θα είναι δημόσια ή ιδιωτικά τα παραρτήματα των ελληνικών πανεπιστημίων, και δεύτερον, δεδομένου ότι ο Πολυδύναμος Πολυχώρος Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης του Δήμου Λάρνακας δημιουργήθηκε με ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση, αν υπάρχουν δεσμεύσεις του Δήμου έναντι της ΕΕ, ώστε οποιαδήποτε ακύρωση της ισχύουσας σύμβασης μεταξύ ΚΟΑ και Δήμου να επιφέρει κυρώσεις. Για το δεύτερο ζητούμενο, ο Δήμος Λάρνακας διαβεβαίωσε ότι δεν τίθεται θέμα.

Η εκμίσθωση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σε ερώτηση του βουλευτή του ΑΚΕΛ Λάρνακας, Ανδρέα Πασιουρτίδη, γιατί το Τμήμα Δασών παραχώρησε κρατική δασική γη στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λευκωσία, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Δασών ανέφερε ότι αυτό έγινε με βάση τον κανονισμό 5 για τη διάθεση κρατικής δασικής γης, ο οποίος αναφέρεται σε περιπτώσεις εξυπηρέτησης κοινωφελούς σκοπού για το δημόσιο συμφέρον. Τόνισε ότι μπορεί η κρατική δασική γη να δοθεί για δημόσια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όχι σε ιδιωτική, υπενθυμίζοντας ότι στο παρελθόν είχαν αντίστοιχο αίτημα για δασική γη στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου (Κάβο Γκρέκο), για την οποία έγινε σύμβαση με ιδιωτικό πανεπιστήμιο, ωστόσο στην πορεία θεωρήθηκε παράνομη και ακυρώθηκε. Αυτό επιβεβαίωσε και ο λειτουργός της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, Άκης Κίκας, τονίζοντας ότι εκεί παρατήρησαν ότι επρόκειτο για ιδιωτικού και κερδοσκοπικού χαρακτήρα ίδρυμα, που δεν εξυπηρετούσε το δημόσιο συμφέρον. «Δεν πρέπει να γίνεται η επίκληση του δημοσίου συμφέροντος αόριστα, θα πρέπει να συγκεκριμενοποιείται. Οπότε το αν εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον σε αυτή την περίπτωση (σ.σ. το ΕΚΠΑ στη Λάρνακα), θα πρέπει να τεκμηριωθεί δεόντως», είπε.

Το καθεστώς των ελληνικών πανεπιστημίων

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο χαρακτηρισμός των παραρτημάτων των ελληνικών πανεπιστημίων στην Κύπρο από το ΔΙΠΑΕ ως ιδιωτικά κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οδήγησε σε αντιδράσεις παρευρισκόμενων στη συνεδρίαση. Ο δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, εξέφρασε αμφιβολία για το αν ισχύει αυτό, επικαλούμενος επικοινωνία που είχε με τους πρυτάνεις του ΕΚΠΑ και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείο, οι οποίοι τού είχαν τονίσει ότι δεν θα έρχονταν τα δύο πανεπιστήμια στην Κύπρο, εάν το ΔΙΠΑΕ επέμενε να γραφτούν στην Κύπρο ως ιδιωτική εταιρεία. Από την πλευρά του ο κ. Πασιουρτίδης επικαλέστηκε γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, όταν συζητούνταν πρόσφατα στη Βουλή η τροποποίηση του κανονισμού για την παραχώρηση κρατικής γη, με στόχο την προσέλκυση πανεπιστημιακών σχολών, κανονισμός ο οποίος ακολούθως ψηφίστηκε. Τότε, είπε, τέθηκε το θέμα αν χρειάζεται τα ελληνικά πανεπιστήμια να γραφτούν ως ιδιωτική εταιρεία στην Κύπρο, για να μπορέσουν να πάρουν την κρατική γη. Η γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, σημείωσε, ήταν ότι δεν χρειάζεται και ότι μπορούν να λάβουν κρατική γη με το στάτους που έχουν στην Ελλάδα.

Παίρνοντας τον λόγο, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Κτηματολογίου και Οικήσεως ανέφερε ότι η νομοθεσία που ψηφίστηκε, η οποία συμπεριλαμβάνει τα ελληνικά πανεπιστήμια, τα ορίζει ως ιδιωτικού δικαίου. Όπως εξήγησε, θα έρθουν στην Κύπρο ως ιδιωτικά και επί πληρωμή. «Και στη Λευκωσία επί πληρωμή θα φιλοξενηθεί (σ.σ. μέρος του ΕΚΠΑ), στα κτήρια της Αρχιεπισκοπής. Εκεί είπαν ότι δεν χρειάζεται να γράψουν ιδιωτική εταιρεία. Εδώ γιατί αλλάζει η προσέγγιση;» διερωτήθηκε ο κ. Πασιουρτίδης.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Δασών απάντησε ότι είναι νομικό το ζήτημα και για αυτόν τον λόγο αποτάθηκαν στη Γενική Εισαγγελία, ως τον νομικό σύμβουλο του κράτους, για να πάρουν γνωμάτευση και καθοδήγηση. Η επόμενη συνεδρίαση για το θέμα στην Επιτροπή Γεωργίας ορίστηκε για τις 11 Νοεμβρίου, με τους βουλευτές να ζητούν αυτή τη φορά να δώσει το παρών της και η Νομική Υπηρεσία.