Έρχεται στη Λάρνακα το Καποδιστριακό, αλλά...

Σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες αποδεικνύεται η λύση που πρέπει να εξευρεθεί το συντομότερο, ώστε να αποχαρακτηριστεί από «δασική κρατική γη» το τεμάχιο όπου ανεγέρθηκε ο Πολυδύναμος Πολυχώρος Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης του Δήμου Λάρνακας (πρώην Κοινοτικό Κέντρο).

Και τούτο, διότι το συγκεκριμένο κτήριο έχει επιλεγεί από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) προκειμένου να στεγάσει τα παραρτήματα που επιθυμεί να μεταφέρει στην Κύπρο, ωστόσο το πρόβλημα που προκύπτει έγκειται στο γεγονός ότι οι υφιστάμενοι κανονισμοί δεν επιτρέπουν την ανέγερση και λειτουργία εκπαιδευτηρίου σε δασική κρατική γη. Ως εκ τούτου, το τελευταίο διάστημα ο Δήμος Λάρνακας βρίσκεται σε συνεχείς επαφές με διάφορους φορείς, τμήματα και αρμόδια υπουργεία, ούτως ώστε να εξευρεθεί η χρυσή φόρμουλα. Όπως πληροφορούμαστε, για τον σκοπό αυτό διενεργούνται συσκέψεις επί συσκέψεων σε μια προσπάθεια να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση και το υπό αναφορά κτήριο να στεγάσει τις πανεπιστημιακές σχολές. Το θέμα αναμένεται να απασχολήσει προσεχώς και την αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Όπως έχει ανακοινωθεί, το Καποδιστριακό σκοπεύει να μεταφέρει στη Λάρνακα προγράμματα σπουδών του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών καθώς και του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής.

Ο Δήμος Λάρνακας εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι έχει ολοκληρωθεί η πιστοποίηση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών και του προγράμματος του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής στη Λάρνακα. Όπως σημειώνει, η λειτουργία παραρτήματος του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα αναβαθμίσει τη Λάρνακα σε σημαντικό κέντρο πανεπιστημιακής δραστηριότητας, ενώ παράλληλα ο Δήμος Λάρνακας χαιρετίζει και τη δημιουργία παραρτήματος του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου στη Λευκωσία. Παράλληλα, ο δήμος της πόλης εκφράζει τις ευχαριστίες του στον πρύτανη και τις πρυτανικές Αρχές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σημειώνοντας πως πρόκειται για μια εξέλιξη εξαιρετικής σημασίας, η οποία ενισχύει τον πανεπιστημιακό χάρτη της Κύπρου και διανοίγει νέους ορίζοντες για την ανώτατη εκπαίδευση στην περιοχή.

«Η κάθοδος του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην ακαδημαϊκή, κοινωνική και οικονομική πρόοδο της χώρας μας. Η πιστοποίηση αυτή έρχεται σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία ο Δήμος Λάρνακας εντείνει τις προσπάθειές του για ίδρυση και φιλοξενία πανεπιστημιακών σχολών στην πόλη, με στόχο τη δημιουργία μιας ζωντανής και ισχυρής ακαδημαϊκής κοινότητας», σημειώνεται στην ανακοίνωση.