Κακόβουλη φαίνεται η φωτιά σε ακατοίκητη οικία στη Λευκωσία – Ζημιές και σε δύο οχήματα

Σε εμπρησμό φαίνεται να οφείλεται η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε ακατοίκητη οικία στη Λεωφόρο Κέννεντυ, στην πρωτεύουσα. Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εξετάσεις των Αρχών, τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι η πυρκαγιά τέθηκε κακόβουλα.

Η φωτιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ωστόσο είχε ήδη επεκταθεί, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε δύο οχήματα που βρίσκονταν στο σημείο.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λευκωσίας, με τις εξετάσεις να συνεχίζονται για να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες πρόκλησης της πυρκαγιάς.