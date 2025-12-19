Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Καταβάλλονται τα φοιτητικά επιδόματα - Αυτόματη καταβολή χωρίς δικαιολογητικά

Ολοκλήρωση διαδικασίας μοριοδότησης των αιτήσεων για φοιτητικά επιδόματα

Η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων (ΥΧΕ) του Υπουργείου Οικονομικών ενημερώνει το κοινό ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μοριοδότησης των αιτήσεων για την παραχώρηση των φοιτητικών επιδομάτων, σύμφωνα με τον περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμο του 2015 έως 2022.

Σημειώνεται ότι για τη χορήγηση των επιδομάτων δεν απαιτείται η προσκόμιση οποιονδήποτε δικαιολογητικών εκ μέρους των δικαιούχων.

Διευκρινίζεται ότι τα φοιτητικά επιδόματα θα καταβληθούν στον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού που έχει δηλωθεί κατά την υποβολή της αίτησής σας και είναι καταχωρημένος στο μηχανογραφημένο σύστημα της ΥΧΕ.

Ο κατάλογος των δικαιούχων με τον αριθμό αίτησης βρίσκεται στον σύνδεσμο https://www.gov.cy/mof/ypiresia-chorigion-kai-epidomaton/egrafa/ για εύκολο εντοπισμό κάθε δικαιούχου, καθώς και τα φοιτητικά επιδόματα και τα αντίστοιχα ποσά που δικαιούνται αναλυτικά, καταλήγει η ανακοίνωση. 

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

