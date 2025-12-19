Ελληνοκύπριος συνελήφθη στα κατεχόμενα - Μετέφερε μοσχάρια παράνομα

Στη σύλληψη δύο Τουρκοκυπρίων και ενός Ελληνοκύπριου προχώρησαν οι «δυνάμεις ασφαλείας» στην Αμμόχωστο, όταν οι τρεις εντοπίστηκαν επ’ αυτοφώρω να επιχειρούν παράνομη μεταφορά ζώων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του «τελωνείου», το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ελέγχων εντός της «Στρατιωτικής Ζώνης Πρώτου Βαθμού» της Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε απόπειρα παράνομης μεταφοράς ζώων από την Κυπριακή Δημοκρατία προς την τουρκοκυπριακή πλευρά.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατασχέθηκαν εννέα αρσενικά μοσχάρια γαλακτοπαραγωγής, τα οποία, όπως διαπιστώθηκε, είχαν εισαχθεί παράνομα. Ο Ελληνοκύπριος φέρεται να ομολόγησε την ενοχή του σε σχέση με την υπόθεση.

Τα κατασχεθέντα ζώα τέθηκαν υπό φύλαξη στο πλαίσιο συνεργασίας της «Αστυνομικής Διεύθυνσης» με το «Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών» και, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων κλινικών εξετάσεων από κτηνιάτρους, παραδόθηκαν στο λεγόμενο «Κρατικό Αγρόκτημα Παραγωγής».

Όπως αναφέρθηκε, η έρευνα για το περιστατικό συνεχίζεται από την «Αστυνομική Διεύθυνση».