Καπουτζίδης: Το «Παρά Πέντε» ήταν η παρέα που δεν είχα στη μοναχική εφηβεία μου

Την παρέα που δεν είχε στα εφηβικά του χρόνια δημιούργησε μέσα από τη σειρά «Στο Παρά Πέντε» ο Γιώργος Καπουτζίδης, όπως εξομολογήθηκε ο ίδιος. Ο ηθοποιός και σεναριογράφος του δημοφιλούς σίριαλ, που επιστρέφει με ένα reunion, εξήγησε πως μέσα από αυτό μίλησε για τη μοναξιά που σημάδεψε την εφηβεία του.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno», την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, και μοιράστηκε: «Δεν λειτουργώ σαν ένας επαγγελματίας σεναριογράφος. Ένας επαγγελματίας σεναριογράφος δεν θα σταματούσε για να γράψει μετά από οκτώ χρόνια ξανά. Αυτό το οποίο έγραψα βγήκε μέσα από την καρδιά μου. Είναι η ζωή μου όλη, η ζωή που δεν έζησα. Η μοναχική μου εφηβεία που θα ήθελα να μην είναι μοναχική. Θα ήθελα να έχω παρέες και να μπαίνω σε περιπέτειες. Ήταν η ανάγκη μου να έχω μια παρέα. Την καρδιά μου σας έζησα. Αυτή την παρέα που δεν είχα την έφτιαξα να είναι στη δουλειά».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, τόνισε πως πάντοτε γνώριζε ότι αυτή η σειρά θα άντεχε στον χρόνο. «Το καταλάβαινα ότι δεν είναι μια μόδα της εποχής, αλλά ότι είναι κάτι που θα μείνει πολλά, πολλά χρόνια. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία σε αυτή τη σειρά. Ήταν μια παιδική χαρά. Δεν έχω περάσει πιο όμορφα», πρόσθεσε.

