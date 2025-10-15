Διακοπή ρεύματος λόγω βλάβης στον σταθμό Βασιλικού νωρίς το πρωί

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η βλάβη είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια της Μονάδας Παραγωγής ΑΤ/Σ 3 στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού φορτισμένη στα 108 MW, με επακόλουθο την απόρριψη καταναλωτικού φορτίο.

Τεχνική βλάβη στο Σύστημα Παραγωγής σημειώθηκε σήμερα το πρωί στις 6:33, επηρεάζοντας την ηλεκτροδότηση σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, ανακοίνωσε ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ). Η παροχή αποκαταστάθηκε περίπου μισή ώρα αργότερα.

Σε ανακοίνωση που ακολούθησε, αναφέρεται ότι η παροχή ηλεκτρισμού στους καταναλωτές που επηρεάστηκαν από την τεχνική βλάβη στο Σύστημα Παραγωγής, αποκαταστάθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της στις 7:03 π.μ., ενώ συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για αποκατάσταση της παροχής και στις κοινότητες Ορούντα, Τεμβριά και Εργάτες.

Πηγή: ΚΥΠΕ

