Βλάβη στις τηλεφωνικές γραμμές κρατικών υπηρεσιών- Προσπάθειες να αποκατασταθεί

O Λευτέρης Χρίστου, εκπρόσωπος Τύπου της Cyta, δήλωσε στον «Π» ότι γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της τεχνικής βλάβης το συντομότερο δυνατό.

Εδώ και αρκετή ώρα παρατηρούνται δυσκολίες επικοινωνίας με τηλεφωνικές γραμμές κρατικών υπηρεσιών, σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών στον «Π». Το πρόβλημα αφορά τη διεκπεραίωση κλήσεων τόσο από σταθερά όσο και από κινητά τηλέφωνα, επηρεάζοντας την επικοινωνία με διάφορα τμήματα του κρατικού μηχανισμού.

O Λευτέρης Χρίστου, εκπρόσωπος Τύπου της Cyta, δήλωσε στον «Π» ότι γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της τεχνικής βλάβης το συντομότερο δυνατό.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι το περιστατικό δεν σχετίζεται με την πρόσφατη κυβερνοεπίθεση που έπληξε κρατικά συστήματα πληροφορικής, τονίζοντας πως πρόκειται για τεχνικό πρόβλημα περιορισμένης έκτασης.

