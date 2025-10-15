«Συστηματική στοχοποίηση του ΥΠΟΙΚ»: Στηρίζει Κεραυνό ο Κάρογιαν για GSI - Τι λέει για βιωσιμότητα και Γεραπετρίτη

Στηρίζει τον Υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ, Μάριος Κάρογιαν, στο ζήτημα του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου–Ελλάδας (GSI), τονίζοντας ότι η γεωστρατηγική σημασία του έργου δεν μπορεί να υπερισχύει της ανάγκης για δημοσιονομική σταθερότητα και οικονομική υπευθυνότητα.

Ο κ. Κάρογιαν, σε σημερινή γραπτή του δήλωση, υπενθυμίζει ότι η ΔΗΠΑ είχε εξαρχής ταχθεί υπέρ του έργου, «νοουμένου ότι θα τηρηθούν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και προϋπολογισμός», ώστε να ενισχυθεί η ενεργειακή ασφάλεια και να μειωθεί το κόστος ηλεκτρικού ρεύματος για τους πολίτες. Την ίδια στιγμή, προειδοποιεί ότι η οικονομική υπευθυνότητα δεν μπορεί να τίθεται σε δεύτερη μοίρα, ακόμη και για έργα στρατηγικής σημασίας.

Ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ εκφράζει έντονο προβληματισμό για τη «συστηματική στοχοποίηση» του Υπουργού Οικονομικών, Μάκη Κεραυνού, από «συγκεκριμένους κύκλους εντός και εκτός Κύπρου», σημειώνοντας πως ο Υπουργός «από την πρώτη στιγμή εξέφρασε με ειλικρίνεια το αυτονόητο: ότι καμία γεωστρατηγική σημασία δεν μπορεί να υπερισχύει της ανάγκης για δημοσιονομική σταθερότητα».

Ο κ. Κάρογιαν επικαλείται, μάλιστα, τις πρόσφατες δηλώσεις του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, ως «αψευδή μαρτυρία της ορθότητας» των θέσεων Κεραυνού, αφού ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι, πέρα από τη γεωστρατηγική σημασία, πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά και οι οικονομικές και τεχνικές πτυχές του έργου.

Η ΔΗΠΑ, καταλήγει ο κ. Κάρογιαν, καλεί όλες τις πλευρές «να επιδείξουν τη δέουσα σοβαρότητα, ψυχραιμία και υπευθυνότητα, χωρίς τάσεις ωραιοποίησης ή κινδυνολογίας».

«Τώρα είναι η ώρα να πρυτανεύσει η λογική και η συλλογική ευθύνη. Τα παθήματα του παρελθόντος ας γίνουν επιτέλους μαθήματα για το παρόν και το μέλλον της πατρίδας και του λαού μας», καταλήγει ο Πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης.