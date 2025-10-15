Τα επιτόκια καταθέσεων και δανείων ανά τράπεζα τον Αύγουστο

Νέα αναλυτικά στοιχεία ανά τράπεζα για τα επιτόκια καταθέσεων και δανείων τον Αύγουστο του 2025, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Κεντρική Τράπεζα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το μέσο επιτόκιο καταθέσεων από νοικοκυριά, κατοίκους ευρωζώνης, παρέμεινε στο 1,08% όσο ήταν και τον Ιούλιο,

Το υψηλότερο επιτόκιο καταθέσεων προσφέρει η Εθνική Τράπεζα με 1,47% και ακολουθεί η Jordan Ahli Bank με 1,38%.

Η Eurobank δίνει επιτόκιο 1,28% από 1,26% τον προηγούμενο μήνα και η Ancoria Bank 1,25% όσο και τον προηγούμενο μήνα. Το καταθετικό της cdbbank είναι 1,09% από 0,93% και της Alpha Bank 1,07% από 1,09%. Όσον αφορά τον ΟΧΣ, παραμένει στο 0,75%.

Επιτόκια δανεισμού

Όσον αφορά το μέσο επιτόκιο δανείων για αγορά κατοικίας προς νοικοκυριά, κάτοικους ευρωζώνης, σε ευρώ, κυμαινόμενου επιτοκίου και αρχικής περιόδου προσδιορισμού έως 1 έτους (νέες εργασίες-νέες συμβάσεις), αυξήθηκε στο 4,01% από 3,90%.

Το υψηλότερο επιτόκιο έχει η Τρ. Κύπρου και φθάνει το 4,64% από 4,96% τον προηγούμενο μήνα.

Δείτε εδώ τα επιτόκια των καταθέσεων και δανείων