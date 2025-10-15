Έρχεται το 8o Φθινοπωρινό Φεστιβάλ - HALLOWEEN EDITION

Το 8o Φθινοπωρινό Φεστιβάλ - Halloween Edition by Inspired Family Fun είναι και πάλι γεγονός!

Σας προσκαλούμε το τετραήμερο 25, 26, 27 & 28 Οκτωβρίου 2025 στο My Mall Limassol για να διασκεδάσουμε και να χαρούμε τη μαγεία του Halloween! Ο χώρος στάθμευσης του My Mall Limassol μπαίνει σε ρυθμούς Halloween με χιλιάδες κολοκύθες, φαντασματάκια, μαγισσούλες και μεταμορφώνεται σε μια υπέροχη παιχνιδούπολη γεμάτη παιχνίδια και δραστηριότητες.

Η «τρομακτική» διασκέδαση δεν σταματά λεπτό ξεκινώντας με trick or treat με τις μαγισσούλες, αφηγήσεις παραμυθιών, «φανταστικά» Halloween photo spots, υπέροχες παραστάσεις παπαγάλων, Halloween party με παιχνίδια, μουσική και χορό, και κεράσματα Cheetos από τον υπέροχο Chester!

Χιλιάδες κολοκύθες περιμένουν μικρούς και μεγάλους να τις στολίσουν και να διασκεδάσουν με τη ψυχή τους στην παιχνιδούπολη με ιπτάμενα ελεφαντάκια, βόλτες με άλογα και πόνυ, πισίνα με συγκρουόμενες βαρκούλες, spinning jump game, τραμπολίνα bungee jumping, πισίνα με συγκρουόμενες βαρκούλες και άλλα πολλά παιχνίδια, χειροτεχνίες και δραστηριότητες για ένα μοναδικό τετραήμερο γεμάτο χαρά και διασκέδαση.

Είσοδος δωρεάν

Παιχνίδια και δραστηριότητες από €3.

Απολαμβάνουμε τη μαγεία του Halloween και ενισχύουμε το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής «Αμερίκος Αργυρίου» με προαιρετική εισφορά €2 και αγορές από το περίπτερο με υπέροχα είδη δώρων του Συνδέσμου Φίλων που θα υπάρχει στον χώρο.

Τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου στις 18:00 το φεστιβάλ θα φιλοξενήσει μια υπέροχη Βραδιά Γαστρονομίας Street Food όπου ο Σύνδεσμος Αρχιμαγείρων Κύπρου θα μαγειρέψει και φέτος το πιο νόστιμο street food της πόλης! Όλα τα έσοδα από τη Γαστρονομική Βραδιά θα διατεθούν για τη στήριξη των ανιχνευτικών προγραμμάτων του Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής «Αμερίκος Αργυρίου».

Απολαμβάνουμε τη μαγεία του Halloween, υπέροχο Street Food και ενισχύουμε τον ΣΦ Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής «Αμερίκος Αργυρίου» για να συνεχίσει να προσφέρει δωρεάν τα ανιχνευτικά του προγράμματα σε όλες τις εγκύους και νεογνά σε ολόκληρη την Κύπρο.

Το 8ο Φθινοπωρινό Φεστιβάλ - Halloween Edition στηρίζουν:

Μέγας Χορηγός: My Mall Limassol

Χορηγοί: Εταιρεία ΧΜ, Eurogate, MSD

Υποστηρικτές: Psilos Mobile Energy Systems, Tsouloftas Group of Companies, Pizza Hut, Οργανισμός Salamis, Δήμος Λεμεσού, Εταιρεία Lounic, Υπεραγορές Άλφα Μέγα

Χορηγoί επικοινωνίας: Love FM

Δίνουμε ραντεβού στον χώρο στάθμευσης του My Mall Limassol για το πιο φανταστικό Halloween happening γεμάτο υπέροχες οικογενειακές στιγμές!

Σάββατο 25, Κυριακή 26 και Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025 στο My Mall Limassol από τις 11:00 μέχρι τις 19:00, και τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου το φεστιβάλ θα είναι ανοικτό από τις 16:00 μέχρι τις 22:00.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε το «Inspired Family Fun» στο τηλ.: 99300256

Facebook:

Instagram:

Website: