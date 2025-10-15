«Σπίτια χωρίς άδειες, επιδόματα χωρίς έλεγχο» - Αιχμηρή ανακοίνωση από Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη για στέγαση ευάλωτων πολιτών σε επικίνδυνα υποστατικά

Με αιχμηρή τοποθέτηση του, ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας, Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, καταγγέλλει τη συνεχιζόμενη στέγαση ευάλωτων πολιτών σε ακατάλληλα και επικίνδυνα υποστατικά, τα οποία μάλιστα επιδοτούνται από το κράτος. Ο κ. Γιωρκάτζης ξεκαθαρίζει ότι «η ασφαλής στέγαση δεν είναι διαπραγματεύσιμη» και ζητά από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας να σταματήσει κάθε επιδότηση ενοικίου για κτήρια χωρίς Πιστοποιητικό Τελικής Έγκρισης, υπογραμμίζοντας πως η πολιτεία δεν μπορεί να χρηματοδοτεί τη νομιμοποίηση της αυθαιρεσίας εις βάρος των πιο ευάλωτων.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Η ασφαλής στέγαση δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Παρ’ όλα αυτά, συμπολίτες μας που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και εξαρτώνται από κρατική στήριξη, εξακολουθούν να στεγάζονται σε χώρους που δεν ανταποκρίνονται στις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής.

Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας σε συνεργασία με τον Δήμο Λευκωσίας έχουν εντοπίσει σοβαρές παραβάσεις και αυθαίρετη χρήση υποστατικών που ενοικιάζονται με κρατικές επιδοτήσεις, υπονομεύοντας όχι μόνο την ποιότητα ζωής αλλά και την ίδια την ασφάλεια των ενοικιαστών.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες, ο ΕΟΑ Λευκωσίας απέστειλε επανειλημμένα επιστολές στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, ζητώντας αλλαγή της διαδικασίας επιδότησης: Συγκεκριμένα προτείναμε να μην γίνεται καμιά επιδότηση ενοικίου εάν το υποστατικό δεν διαθέτει Πιστοποιητικό Τελικής Έγκρισης. Η απαίτηση αυτή δεν είναι υπερβολική. Αντίθετα, αποτελεί την ελάχιστη εγγύηση νομιμότητας και ασφάλειας, πλήρως εναρμονισμένη με τις εισηγήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η οποία ήδη απαιτεί το ίδιο πιστοποιητικό για κτίρια του Δημοσίου.

Παρά τη σοβαρότητα του ζητήματος, η απάντηση του Υφυπουργείου επιχειρεί να μεταθέσει την ευθύνη ελέγχου σε άλλους φορείς. Δεν αμφισβητείται η ευθύνη κι άλλων Υπουργείων ή και Τοπικών Αρχών, όμως το ζητούμενο στην προκειμένη περίπτωση δεν αφορά αυτούς τους Οργανισμούς, αλλά το αρμόδιο Υφυπουργείο Προνοίας το οποίο καταβάλλει τα επιδόματα. Επιβάλλεται το Υφυπουργείο να επιβεβαιώνει ότι τα υποστατικά για τα οποία επιχορηγεί το ενοίκιο είναι νόμιμα και κατέχουν όλες τις απαιτούμενες άδειες.

Τα κρατικά επιδόματα για ενοίκια στέγασης δεν μπορούν να συνεχίσουν να κατευθύνονται σε υποστατικά που δεν είναι νόμιμα και ασφαλή. Η πολιτεία οφείλει χωρίς καθυστέρηση να ενεργήσει για να προστατεύσει – με πράξεις, όχι με λόγια –εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη.