Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παιδεία

ΠΟΕΔ: Αποτυχία στο νέο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών θα βαραίνει όσους το ψήφισαν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Ψηφίστηκε νόμος με κενά και ασάφειες», δήλωσε η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ Μύρια Βασιλείου

Αποτυχία στην εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών θα βαραίνει την πλειοψηφία της Βουλής η οποία ψήφισε ένα νομικό πλαίσιο με κενά και ασάφειες και το οποίο δεν χαίρει αποδοχής από αυτούς που καλούνται να το εφαρμόσουν, δήλωσε η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ Μύρια Βασιλείου, αναφερόμενη στη ψήφιση του πλαισίου αξιολόγηση από την Βουλή τη Δευτέρα.

Συγκεκριμένα η κ. Βασιλείου σε δήλωση στο ΚΥΠΕ είπε ότι ψηφίστηκε από τη Βουλή μια νομοθεσία για την οποία δεν υπήρξε συμφωνία με αυτούς που θα κληθούν να την εφαρμόσουν.

Εξέφρασε ικανοποίηση για τις τοποθετήσεις αριθμού Βουλευτών μέσα από τις οποίες στήριξαν, όπως είπε, τις θέσεις της ΠΟΕΔ και επιβεβαίωσαν ότι είχε κατατεθεί ένα νομοσχέδιο που κατέληξε σε νόμο «με κενά και ασάφειες και που κακώς είχε περάσει την αντίληψη ότι θα λύσει όλα τα προβλήματα της δημόσιας εκπαίδευσης».

«Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό να πείσει την πλειοψηφία των Βουλευτών, η τεκμηριωμένη θέση της ΠΟΕΔ ότι ο Διευθυντής δεν πρέπει να έχει ρόλο στην αριθμητική αξιολόγηση», είπε προσθέτοντας ότι η πλειοψηφία της Βουλής θα έχει μερίδιο ευθύνης σε ενδεχόμενη αποτυχία του όλου εγχειρήματος.

Η κ. Βασιλείου διαβεβαίωσε ότι η ΠΟΕΔ θα συνεχίσει να στηρίζει το δημόσιο σχολείο και τους λειτουργούς του ζητώντας από την εκτελεστική εξουσία να στηρίξει και αυτή εμπράκτως τη δημόσια εκπαίδευση.

Το επόμενο διάστημα τα συλλογικά σώματα της ΠΟΕΔ θα συγκληθούν προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις αναφορικά με τα επόμενα βήματα της οργάνωσης, συμπλήρωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΠΟΕΔΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα