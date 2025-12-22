Κίτρινη Προειδοποίηση: Χαλάζι, βροχές και άνεμοι - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Νέα κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας, η οποία τίθεται σε ισχύ από τις 23:00 μέχρι τις 9:00 αύριο.

Πρόκειται για μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν αρχικά τα δυτικά και νότια παράλια και να προχωρήσει στο υπόλοιπο νησί περιοδικά.

Αναμένεται χαλαζόπτωση και δυνατοί άνεμοι ενώ η ένταση της βροχής θα ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά ανά ώρα.

Αναλυτικά η πρόγνωση

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα νοτιοδυτικά, τα δυτικά και τα βόρεια και προοδευτικά και στις υπόλοιπες περιοχές. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και γύρω στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Σε υπήνεμες περιοχές των ορεινών, ενδέχεται κατά τις αυγινές ώρες να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει και χαλάζι. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους, δεν αποκλείεται να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι. Ο καιρός θα βελτιωθεί αισθητά από το απόγευμα και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη στα βόρεια παράλια και μέχρι λίγο ταραγμένη στα υπόλοιπα παράλια. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα παράλια και γύρω στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη, παραμονή των Χριστουγέννων, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές.

Την Πέμπτη, ανήμερα Χριστούγεννα, ο καιρός θα παραμείνει μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας, κυρίως μετά το μεσημέρι. Την Παρασκευή, ο καιρός θα παραμείνει κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως μετά το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.