Εφεση ΝΥ κατά απόφασης Δικαστηρίου να αφεθεί ελεύθερη 29χρονη ύποπτη για σειρά αδικημάτων

Η Νομική Υπηρεσία άσκησε έφεση κατά της απόφασης που εξέδωσε χθες, Τρίτη το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, σύμφωνα με την οποία αφέθηκε ελεύθερη γυναίκα, ηλικίας 29 ετών που συνελήφθη, ως ύποπτη για σειρά αδικημάτων.

Τα αδικήματα διαπράχθηκαν μεταξύ Αυγούστου και Σεπτεμβρίου στην Λάρνακα και αφορούν υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος και πλημμελήματος και κατά παράβαση του περί προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων αυτών Νόμου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία η απόφαση του Δικαστηρίου να αφήσει ελεύθερη την 29χρονη έγινε στη βάση του γεγονότος πως παρήλθαν οι 24 ώρες που έπρεπε να προσαχθεί από την Αστυνομία ενώπιον του Σώματος.

Υπενθυμίζεται ότι το Δικαστήριο, μετά από πολύωρη διαδικασία, εξέδωσε χθες διάταγμα κράτησης για οκτώ ημέρες εναντίον άνδρα ηλικίας 29 ετών ο οποίος συνελήφθη ως ύποπτος για την ίδια υπόθεση.

ΚΥΠΕ