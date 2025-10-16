Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

10.000 ευρώ θα του στοιχίσει το... ηλιοβασίλεμα

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Header Image

Για τη μετακίνησή των οχημάτων επιστρατεύτηκε ειδικός γερανός ιδιωτικής εταιρείας. Τα συνολικά έξοδα - πρόστιμα που θα κληθεί να καταβάλει ο υπαίτιος, ενώ θα πλησιάσουν τις 10 χιλιάδες ευρώ.

Έπειτα από σχεδόν επτά ώρες, ολοκληρώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα η επιχείρηση ρυμούλκησης των δύο αυτοκινήτων τα οποία την τελευταία εβδομάδα είχαν «κολλήσει» στο μέσο της μεγάλης λίμνης της αλυκής Λάρνακας. Η επιχείρηση ξεκίνησε στις 7 το πρωί και αποδείχθηκε μια ιδιαίτερα δύσκολη και πολύωρη διαδ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΚΥΠΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα