Χωρίς ρεύμα περιοχές σε Λευκωσία, Λάρνακα και Πάφο - Πότε θα επανέλθει

Η ηλεκτροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί σταδιακά μέχρι το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, ενώ σε ορισμένα σημεία της Λευκωσίας οι εργασίες ενδέχεται να παραταθούν έως νωρίς το απόγευμα.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος που ανακοίνωσε η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) για σήμερα, Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2025, σε διάφορες περιοχές των επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας και Πάφου, σύμφωνα με την ενημέρωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Αρχής.

Σύμφωνα με την ΑΗΚ, η ηλεκτροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί σταδιακά μέχρι το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, ενώ σε ορισμένα σημεία της Λευκωσίας οι εργασίες ενδέχεται να παραταθούν έως νωρίς το απόγευμα. Στην επαρχία Λάρνακας οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν γύρω στις 15.00, ενώ στην Πάφο το ρεύμα εκτιμάται ότι θα επανέλθει περίπου στις 13.00.

Δείτε τους πίνακες:


Η ΑΗΚ υπενθυμίζει ότι οι ώρες είναι ενδεικτικές και πως οι καταναλωτές πρέπει να θεωρούν τις εγκαταστάσεις τους υπό τάση καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών.

 

