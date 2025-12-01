Εμμανουέλ Μακρόν: Μόνο η Ουκρανία μπορεί να αποφασίσει για τα εδάφη της

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι μόνο η Ουκρανία θα αποφασίσει για τα εδάφη της στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, μετά τις συνομιλίες που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελέσνκι στο Παρίσι.

Ο Μακρόν δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία δεν έχει δείξει κανένα σημάδι τερματισμού της επιθετικότητας.

Οι πρόεδροι Μακρόν και Ζελένσκι συνομίλησαν τηλεφωνικά με τους διαπραγματευτές ΗΠΑ-Ουκρανίας

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος επισκέπτεται σήμερα το Παρίσι, είχαν τηλεφωνικές συνομιλίες με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ για το Ουκρανικό Στιβ Γουίτκοφ και τον Ουκρανό διαπραγματευτή Ρουστέμ Ουμέροφ, οι οποίοι διεξάγουν συνομιλίες στη Φλόριντα των ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων Πεδίων.

Οι Ζελένσκι και Μακρόν συνομίλησαν επίσης με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες (Γερμανίας, Πολωνίας, Ιταλίας, Νορβηγίας, Φινλανδίας, Δανίας και Ολλανδίας), καθώς και με τους προέδρους των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, τον Αντόνιο Κόστα και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς και τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ) Μαρκ Ρούτε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ