Με οριακές ζημιές υποδέχθηκε τον Δεκέμβριο το ΧΑΚ

Οριακές ζημιές κατέγραψε στη σημερινή πρώτη χρηματιστηριακή συνάντηση του Δεκεμβρίου αλλά και της εβδομάδας, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 276,60 μονάδες, σημειώνοντας πτώση της τάξης του 0,13%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €301,243.51.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 167,68 μονάδες, καταγράφοντας ζημιές σε ποσοστό 0,14%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, ζημιές κατέγραψαν ο δείκτης των Επενδυτικών Εταιρειών σε ποσοστό 0,61%, της Κύριας Αγοράς 0,28% και της Εναλλακτικής Αγοράς 0,18%. Δεν παρουσίασε μεταβολή ο δείκτης των Ξενοδοχείων.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζα Κύπρου με €211,391.1600 (τιμή κλεισίματος €8.0600 – άνοδος 1%), της Demetra Holdings με €30,042.0000 (τιμή κλεισίματος €1.5900 – πτώση 0,63%), της The Cyprus Cement με €27,068.4600 (τιμή κλεισίματος €1.2000 – πτώση 0,83%), της Woolworth (Cyprus) Properties με €22,350.6000 (τιμή κλεισίματος €0.2600 – άνοδος 5,69%) και της Logicom με €7,285.1000 (τιμή κλεισίματος €3.6200 – πτώση 1,63%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 2 κινήθηκαν ανοδικά, 5 καθοδικά και 5 αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 87.

