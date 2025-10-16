ΠΑΣΥΞΕ : Η Hotrec αποτελεί φόρουμ άντλησης γνώσης (φώτος)

Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων Θάνος Μιχαηλίδης χαρακτήρισε την Hotrec σε δηλώσεις του στο πλαίσιο της 91ης Γενικής Συνέλευσης της Hotrec, ένα φόρουμ όπου μπορούμε και να αντλήσουμε γνώση αλλά και να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε μετά στις καινούργιες οδηγίες που θα έρθουν στο μέλλον.

Ο κ. Μιχαηλίδης είπε, πως αποτελεί μεγάλη τιμή που φιλοξενεί η Κύπρος και συγκεκριμένα η Πάφος την Hotrec ενόψει της προεδρίας της Κύπρου που ξεκινά από το Γενάρη του 2026. Είναι για εμάς συνέχισε, «μια μεγάλη ευκαιρία να δείξουμε τι είναι η Κύπρος, τί προσφέρει η Κύπρος αλλά και ταυτόχρονα να συζητήσουμε τα θέματα που ανέφερε ο πρόεδρος της Hotrec κ. Αλέξανδρος Βασιλικός που ειδικά σε ένα κράτος μικρό όπως η Κύπρος είναι πολύ μεγάλης σημασίας.

Ερωτηθείς σχετικά ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε πως στην τουριστική βιομηχανία όλα τα προβλήματα είναι κοινά σε όλους, προσθέτοντας ωστόσο πως η διαφορά, είναι το μέγεθος. Η Κύπρος σημείωσε, είναι ένα πιο μικρό κράτος - μέλος, άρα τα προβλήματα σε εμάς είναι τα ίδια αλλά σε πιο μικρή κλίμακα, συμπλήρωσε.

Εξάλλου σε χαιρετισμό του στην 91η Γενική Συνέλευση της Hotrec ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε πως η Κύπρος είναι μια χώρα με βαθιά ριζωμένη παράδοση φιλοξενίας — ένας τόπος όπου ο πολιτισμός, ο ήλιος, η θάλασσα και οι αυθεντικές εμπειρίες συνυφαίνονται αρμονικά. Η Πάφος, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και μία από τις πλέον ιστορικές παράκτιες πόλεις της Ευρώπης, αποτελεί συνέχισε, το ιδανικό σκηνικό για τις συζητήσεις τους, αφού πρόσθεσε , είναι μια πόλη που συνδυάζει τη διαχρονική ιστορία με τις σύγχρονες τουριστικές υποδομές και εξελίσσεται δυναμικά ως προορισμός για όλο τον χρόνο.

Ωστόσο, πίσω από τους εντυπωσιακούς αριθμούς και τις θετικές προβλέψεις, παραμένουν βαθιές και επίμονες προκλήσεις. Κυριότερη ανάμεσά τους, τόνισε είναι η έλλειψη εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων — ένα φαινόμενο που εντάθηκε στη μεταπανδημική εποχή. Δεν πρόκειται απλώς για ένα κυπριακό ή ευρωπαϊκό ζήτημα αλλά είναι σημείωσε μια παγκόσμια πραγματικότητα. Επεσήμανε ακόμη πως ο τουρισμός και η φιλοξενία αναπτύσσονται με ταχύτατους ρυθμούς, τροφοδοτούμενοι από τη μεγαλύτερη διασύνδεση και τον εκδημοκρατισμό των ταξιδιών. Ωστόσο, σε όλη την Ευρώπη, η ζήτηση για εξειδικευμένους επαγγελματίες υπερβαίνει πλέον την προσφορά, όπως είπε. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Κύπρου ανέφερε ακόμη πως η παραδοσιακή «βαλβίδα ασφαλείας» της μετανάστευσης εργατικού δυναμικού από τρίτες χώρες αρχίζει να περιορίζεται, καθώς οι αναδυόμενες οικονομίες ενισχύουν τις δικές τους τουριστικές υποδομές και διατηρούν τα ταλέντα τους.

Μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, είπε ο κ. Μιχαηλίδης το κόστος εργασίας αυξάνεται και τα περιθώρια κέρδους πιέζονται, αναγκάζοντάς μας να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο που εργαζόμαστε και τα κίνητρα που προσφέρουμε. Πρόσθεσε πως το 2024 χαρακτηρίστηκε δικαίως ως έτος επανεκπαίδευσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων. Πρέπει να συνεχίσουμε να ενδυναμώνουμε τους ανθρώπους μας ώστε να αγκαλιάσουν την τεχνολογία και την Τεχνητή Νοημοσύνη ως πολύτιμα εργαλεία που ενισχύουν — όχι αντικαθιστούν — το ανθρώπινο στοιχείο ανέφερε . Γιατί, όπως εξήγησε, στην ουσία, η φιλοξενία είναι και θα παραμείνει βαθιά ανθρώπινη υπόθεση. Οι ομάδες μας συνέχισε, «βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της εμπειρίας του επισκέπτη: όχι μόνο ως πάροχοι υπηρεσιών, αλλά ως αφηγητές, οικοδεσπότες και πρεσβευτές του πολιτισμού των προορισμών μας». Επεσήμανε πως ένα ακόμη ζήτημα που συνεχίζει να διαμορφώνει το επιχειρηματικό μας περιβάλλον είναι το αυξανόμενο κόστος ενέργειας και τροφίμων, αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων γεωπολιτικών εντάσεων.

Πρόκειται τόνισε, για μια σοβαρή υπενθύμιση του πόσο ευάλωτες παραμένουν οι οικονομίες μας και του πόσο ζωτικής σημασίας είναι η οικοδόμηση ανθεκτικότητας μέσω της βιωσιμότητας. Στην Κύπρο, ανέφερε, δεν έχουμε ακόμη αξιοποιήσει πλήρως ένα από τα μεγαλύτερα φυσικά μας πλεονεκτήματα: την άφθονη ηλιακή ενέργεια, λέγοντας πως υπάρχει τεράστιο δυναμικό για αποκεντρωμένη παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας — όχι μόνο για την προστασία των επιχειρήσεών μας από εξωτερικούς κραδασμούς, αλλά και για την επίτευξη των περιβαλλοντικών μας στόχων. Η παραγωγή, ωστόσο συνέχισε, « είναι μόνο ένα μέρος της λύσης.

Η έξυπνη κατανάλωση ενέργειας, η μείωση των αποβλήτων και η ψηφιακή διαχείριση πρέπει να αποτελέσουν νέο πρότυπο λειτουργίας σε ολόκληρο τον κλάδο, υποστηριζόμενες από αναβαθμίσεις υποδομών και μακρόπνοη κυβερνητική πολιτική». Η μετάβαση που βιώνουμε είναι διπλή — πράσινη και ψηφιακή — και οι δύο αυτές διαστάσεις είναι απαραίτητες και μετασχηματιστικές, ανέφερε χαρακτηριστικά. Όσον αφορά τη βιωσιμότητα, ο κ Μιχαηλίδης είπε πως πρέπει να προχωρήσουμε πέρα από τις τυπικές πιστοποιήσεις. Οφείλουμε να βελτιώσουμε ουσιαστικά τη διαχείριση αποβλήτων, νερού και πόρων, επενδύοντας σε μακροπρόθεσμες, ουσιαστικές λύσεις και όχι σε επιφανειακές παρεμβάσεις, συμπλήρωσε.

Ταυτόχρονα συνέχισε, , ο ψηφιακός μετασχηματισμός της φιλοξενίας επιταχύνεται ραγδαία. Από τη λειτουργία και την εμπειρία των επισκεπτών έως το μάρκετινγκ και τη διανομή, η τεχνολογία επαναπροσδιορίζει κάθε πτυχή της δραστηριότητάς μας. Ωστόσο, πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη εξακολουθούν, όπως είπε, να μειονεκτούν στην πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες, λόγω οικονομικών ή γνωστικών περιορισμών.

Αυτή η ασυμμετρία μεταξύ ΜΜΕ και μεγάλων εταιρειών δημιουργεί ένα ολοένα και πιο άνισο επιχειρηματικό περιβάλλον, συμπλήρωσε. Σε αυτό το σημείο συνέχισε, οργανισμοί όπως η HOTREC καλούνται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο — υποστηρίζοντας πολιτικές πρωτοβουλίες, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία και διασφαλίζοντας ότι όλες οι επιχειρήσεις φιλοξενίας, ανεξαρτήτως μεγέθους, μπορούν να ευημερήσουν σε αυτή τη νέα εποχή.

Το HOTREC παραμένει για εμάς τόνισε, πολύτιμο πεδίο διαλόγου, ανταλλαγής γνώσεων και συλλογικής υπεράσπισης, προσθέτοντας πως σε περιόδους μετασχηματισμού και αβεβαιότητας, χρειαζόμαστε μια ισχυρή, ενιαία φωνή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που να αντικατοπτρίζει τις ανάγκες των επιχειρήσεων, των ανθρώπων μας και των κοινοτήτων μας. Ευχήθηκε τέλος να αποτελέσει η 91η Γενική Συνέλευση κάτι περισσότερο από μια απλή ανταλλαγή απόψεων και να γίνει καταλύτης συνεργασίας, πλατφόρμα φιλοδοξιών και φόρουμ δράσης.













