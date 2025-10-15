Οι πιο δυστυχισμένοι νέοι της Ευρώπης ζουν στην Κύπρο

Τις ανησυχίες και τις πιέσεις που βιώνουν οι νέοι άνθρωποι στην Κύπρο για το μέλλον τους, επιβεβαιώνει η τελευταία πανευρωπαϊκή έρευνα European Social Survey (ESS) 2023/24, η οποία καταγράφει τα επίπεδα ευτυχίας των νέων στην ήπειρο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι Κύπριοι ηλικίας 15 έως 34 ετών δηλώνουν οι λιγότερο ευτυχισμένοι ανάμεσα σε 24 ευρωπαϊκές χώρες, με μέσο όρο 7 στα 10 — την χαμηλότερη βαθμολογία σε όλη την έρευνα.

Η μελέτη σημειώνει ότι οι χαμηλές αυτές τιμές ευτυχίας αποτυπώνουν το βάρος που προκαλούν οι κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες της νέας γενιάς: από το στεγαστικό αδιέξοδο και τη μισθολογική ανασφάλεια, μέχρι την αίσθηση περιορισμένων ευκαιριών επαγγελματικής ανέλιξης.

Η ESS καταγράφει μεγάλες διαφοροποιήσεις στα επίπεδα ικανοποίησης από τη ζωή ανάμεσα στους νέους της Ευρώπης.

Στο χαμηλότερο άκρο της κλίμακας, πέραν της Κύπρου (7), βρίσκονται η Ελλάδα (7,2) και η Ιταλία (7,4), χώρες που επίσης αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα και δυσκολίες πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας και στη στέγη. Η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο (και οι δύο 7,4) και η Πορτογαλία (7,4) ανέφεραν επίσης βαθμολογίες κάτω του μέσου όρου.

Οι πιο ευτυχισμένοι νέοι στην Κροατία και τη Σλοβενία

Στο επάνω άκρο της κλίμακας, ξεχωρίζουν χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης με αξιοσημείωτα υψηλές επιδόσεις στην ευτυχία των νέων.

Η Κροατία καταγράφει την υψηλότερη βαθμολογία (8,2), ενώ ακολουθούν η Αυστρία και η Σλοβενία (8,0).

Αντίστοιχα, Ολλανδία, Ουγγαρία (7,8) και Ελβετία (7,9) κινούνται επίσης πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, επιβεβαιώνοντας τη σύνδεση της ευημερίας με την κοινωνική συνοχή και την επαγγελματική σταθερότητα που χαρακτηρίζουν τις χώρες αυτές.