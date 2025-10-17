Σαν Λορέντσο: Αντιμέτωπη με τη χρεοκοπία η ιστορική ομάδα της Αργεντινής

Άγρια δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους μπροστά στα μάτια των παιδιών του - Το σενάριο που εξετάζει η Αστυνομία

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΖΟΥΡΟΣ

Η σκηνή αποκλείστηκε από τις Αρχές, ενώ η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για εντοπισμό των δραστών.

Μαφιόζικη δολοφονία κατά του γνωστού επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους, διαπράχθηκε γύρω στις 09:00 το πρωί, στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Politis.com.cy ενώ ο Δημοσθένους, βρισκόταν εντός του οχήματος του μαζί με τον γιο του, στη περιοχή πλησίον του Ογκολογικού Κέντρου (Σφαλαγγιώτισσας), αυτοκίνητο αγνώστων στοιχείων, τον προσέγγισε, εμβόλισε και ακινητοποίησε το όχημα. Οι δράστες φαίνεται ότι γνώριζαν τις κινήσεις του επιχειρηματία, καθώς είχαν στήσει ενέδρα έξω από το σπίτι του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αυτοκινήτο τύπου βαν πλησίασε το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο γιος του Δημοσθένους, με συνοδηγό το θύμα, και εμβόλισε το όχημα. Έπειτα ο δράστης ή οι δράστες,  που μετέβαινε/αν σε μηχανή, φαίνεται να σκότωσαν το θύμα με τρεις σφαίρες στο κεφάλι.

Μάλιστα αστυνομικές πηγές ανέφεραν, πως όχημα που οδηγούσε ο δεύτερος γιος του Δημοσθένους ακολουθούσε το όχημα του πατέρα του. Δηλαδή τα δύο δίδυμα αδέλφια, ήταν μπροστά στη δολοφονία του Δημοσθένους.

 

Στη συνέχεια ο γιος του Δημοσθένους, άρχισε να οδηγεί το όχημα για να τον μεταφέρει σε νοσηλευτήριο και ενεπλάκη και ο ίδιος σε δυστύχημα στον αυτοκινητόδρομο πλησίον του Τσιρείου Σταδίου. Έπειτα ο νεαρός εξήλθε το οχήματος και σύμφωνα με όσα πληροφορείται η ιστοσελίδα μας, αυτοκίνητο σταμάτησε για να του παράσχει βοήθεια και να μεταφέρει τον άντρα στο νοσηλευτήριο.

Να σημειωθεί ότι, στη περιοχή Γερμασόγιας βρέθηκε όχημα καμένο, που πιστεύεται ότι ανήκει στους δύο εκτελεστές του Δημοσθένους. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο δράστες παράτησαν το όχημα (τύπου βαν) και αποχώρησαν με μοτοσικλέτα.

Η σκηνή γύρω από το Ογκολογικό Κέντρο αποκλείστηκε από τις Αρχές, ενώ η Αστυνομία έχει εξαπολύσει  ανθρωποκυνηγητό για εντοπισμό των δραστών.

Στο μεταξύ η Αστυνομία με ανακοίνωση της αναφέρει ότι ο αυτοκινητόδρομος από το κυκλικό κόμβο Αγίας Φυλαξεως μέχρι τον κυκλικό κόμβο Τροόδους θα είναι κλειστός. 

 

 

