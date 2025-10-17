Κυκλοφοριακό χάος στη Λεμεσό μετά από τη μαφιόζικη δολοφονία Δημοσθένους

Κυκλοφοριακό κομφούζιο προκλήθηκε σε κεντρικό δρόμο της Λεμεσού λόγω αποκλεισμού της περιοχής μετά από εν ψυχρώ δολοφονία γνωστού επιχειρηματία.

Η αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση, προτρέποντας τον κόσμο να είναι προσεκτικός και να μην χρησιμοποιεί την λωρίδα ασφαλείας:

Ενόψει του γεγονότος ότι μέρος του αυτοκινητοδρόμου Λεμεσού – Πάφου έχει κλείσει στο πλαίσιο των εξετάσεων που διενεργούνται από την Αστυνομία σε σχέση με υπόθεση φόνου που διαπράχθηκε σήμερα το πρωί, παρατηρείται πυκνή τροχαία κίνηση. Επιπλέον, παρατηρείται ότι μεγάλος αριθμός οδηγών χρησιμοποιεί τη λωρίδα ασφαλείας του αυτοκινητοδρόμου. Καλούνται οι οδηγοί να μην χρησιμοποιούν τη λωρίδα ασφαλείας, η οποία πρέπει να παραμένει ελεύθερη για οχήματα άμεσης ανάγκης.

Ο Σταύρος Δημοσθένους, που ήταν μέσα στο όχημά του μαζί με τον γιο του, έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς δύο ενόπλων δραστών, ενώ ο γιος του τραυματίστηκε.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, εξετάζοντας και το ενδεχόμενο εγκληματικής οργάνωσης πίσω από το συμβάν.

