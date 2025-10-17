Συνάντηση Φαίδωνος με τον Διευθυντή του Αρχαιολογικού Προγράμματος για το Θέατρο της Πάφου του Πανεπιστημίου του Σίδνεϋ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή συνάντηση του Δημάρχου Πάφου κ. Φαίδωνα Φαίδωνος με τον Καθηγητή Craig Barker, Διευθυντή του Αρχαιολογικού Προγράμματος Θέατρου της Πάφου του Πανεπιστημίου του Σίδνεϋ.

Η Αρχαιολογική Αποστολή του Πανεπιστημίου του Σίδνεϋ διεξάγει από το 1955 ανασκαφές στο αρχαίο ελληνιστικό–ρωμαϊκό θέατρο της Νέας Πάφου υπό την αιγίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Σκοπός του Προγράμματος είναι η αποκάλυψη, τεκμηρίωση και ανάδειξη ενός από τα σημαντικότερα μνημεία της αρχαίας κυπριακής και ευρύτερης ελληνιστικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Στη συνάντηση συζητήθηκε η πρόοδος των ανασκαφικών εργασιών, τα πρόσφατα ευρήματα καθώς και οι δυνατότητες περαιτέρω ανάδειξης και αξιοποίησης του αρχαιολογικού χώρου.

Ο Δήμαρχος Πάφου εξέφρασε την εκτίμησή του για το επιστημονικό έργο και τη μακροχρόνια συμβολή του Πανεπιστημίου του Σίδνεϋ στην αποκάλυψη και κατανόηση της ιστορίας της αρχαίας Πάφου και επιβεβαίωσε τη διαχρονική στήριξη του Δήμου στο έργο της Αποστολής.

Από την πλευρά του, ο Καθηγητής Barker ευχαρίστησε τον Δήμο Πάφου για τη μακρά και ουσιαστική στήριξη και τη στενή συνεργασία, επισημαίνοντας τη διεθνή σημασία των ανασκαφών που ενισχύουν την πολιτιστική προβολή της Πάφου και της Κύπρου σε παγκόσμιο επίπεδο.