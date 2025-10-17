Σεξουαλική παρενόχληση στο Υπουργείο Παιδείας: Σπασμένο τηλέφωνο με Νομική Υπηρεσία για μια γνωμάτευση

Παρά το γεγονός ότι η Νομική Υπηρεσία άναψε το «πράσινο φως» στο Υπουργείο Παιδείας για να σταλεί ο φάκελος της υπόθεσης της σεξουαλικής παρενόχλησης με εμπλεκόμενο υψηλόβαθμο στέλεχος του Υπουργείου Παιδείας, σε Επίτροπο Διοικήσεως και Τμήμα Εργασίας, η σχετική «προφορική γνωμάτευση» κάπου χάθηκε στη διαδρομή. Το θέμα επανήλθε ενώπιον της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής, όπου κλήθηκε η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, να δώσει εξηγήσεις για τη διαχείριση της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα το στέλεχος του ΥΠΑΝ, τελεί σε διαθεσιμότητα, καθώς έχει καταχωρηθεί υπόθεση εναντίον του στο δικαστήριο για σεξουαλική παρενόχληση υφισταμένων του, με μία εκ των καταγγελιών να αφορά περίοδο που η καταγγέλλουσα ήταν ανήλικη.

Η πρόεδρος της Επιτροπής, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, ανέφερε ότι υπήρξαν τρεις συνολικά καταγγελίες, ωστόσο, αφού δεν υπήρξε καμία πειθαρχική εξέλιξη, μία από τις καταγγέλλουσες απέσυρε στην πορεία.

Η Επιτροπή ζήτησε εξηγήσεις για το γιατί η πειθαρχική έρευνα δεν εντόπισε τίποτα μεμπτό, ενώ σήμερα υπάρχει ποινική υπόθεση στο Δικαστήριο, πώς ακολούθησε η προαγωγή του καταγγελλόμενου και γιατί δεν διαβιβάστηκε ο φάκελος στην Επίτροπο Διοικήσεως, παρότι αυτή το είχε ζητήσει.

Η υπουργός Παιδείας τόνισε ότι «τα φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης δεν έχουν κανέναν χώρο στο Υπουργείο», ενώ μιλώντας για την συγκεκριμένη υπόθεση ανέφερε ότι την πρώτη στιγμή αφαιρέθηκαν καθήκοντα από τον καταγγελλόμενο και προχώρησε πειθαρχική έρευνα «με κάθε νομιμότητα». Εξήγησε ότι το Υπουργείο, σε κάθε βήμα, ζητούσε γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία και πως η υπόθεση «έκλεισε με τη σύμφωνο γνώμη της». Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρξαν ασάφειες ως προς τη διαδικασία διαβίβασης του φακέλου στην Επίτροπο, λέγοντας ότι «δεν ήταν όλα ξεκάθαρα στη νομοθεσία».

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου, Γιώργος Παντελή, ανέφερε πως κατά την πειθαρχική έρευνα η Νομική Υπηρεσία είχε συστήσει να μη δοθεί ο φάκελος, ενώ «η τελική τοποθέτηση» ήρθε μόλις στις 9 Οκτωβρίου, με οδηγία να δοθούν τα στοιχεία «μετά την ολοκλήρωση της έρευνας».

Από την πλευρά της, η λειτουργός της Νομικής Υπηρεσίας Ζωή Κυριακίδου ανέφερε ότι υπήρξε «ξεκάθαρη τοποθέτηση πως το Υπουργείο όφειλε να δώσει τα στοιχεία», κάτι που, όπως είπε, μεταφέρθηκε τηλεφωνικά σε λειτουργούς του Υπουργείου.

Βουλευτές ζήτησαν να διερευνηθεί ποιος αξιωματούχος του ΥΠΑΝ ενημερώθηκε για τη γνωμάτευση και αν υπήρξε σκόπιμη συγκάλυψη. Η υπουργός απάντησε ότι η διοίκηση ζητούσε γραπτώς επιβεβαίωση, επισημαίνοντας: «Ως πολιτική προϊστάμενος, δεν δέχομαι τίποτε τηλεφωνικά».