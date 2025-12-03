Lady’s Mile: Επέβαλαν στην εστίαση επεξεργασία λυμάτων, όμως ερωτηματικό η διοχέτευση του νερού

Η υποβάθμιση των υγροβιότοπων της Αλυκής Ακρωτηρίου και της Λίμνης Μακριά, ως αποτέλεσμα ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στις παρακείμενες περιοχές, βρέθηκε για ακόμη μία φορά στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής. Συγκεκριμένα, οι βουλευτές ζήτησαν και ενημερώθηκαν από την υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, για τα μέτρα που λαμβάνονται. Σύμφωνα με την κα Παναγιώτου, σε συνάντηση που είχε πραγματοποιήσει το Υπουργείο με τις Βρετανικές Βάσεις έχει καθοριστεί Τεχνική Επιτροπή η οποία, υπό τον συντονισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμος Κουρίου), θα εξετάσει και θα χαρτογραφήσει πιθανές πηγές ρύπανσης της περιοχής, με στόχο να προταθούν βελτιωτικά μέτρα.

Από την πλευρά του, ο διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος, Θεόδουλος Μεσημέρης, γνωστοποίησε ότι σε μία προσπάθεια περιορισμού των πιθανών πηγών ρύπανσης, το Τμήμα και οι Βρετανικές Βάσεις επέβαλαν στις επιχειρήσεις εστίασης που βρίσκονται στο παραλιακό μέτωπο του «Lady’s Mile» να εγκαταστήσουν σύστημα επεξεργασίας των λυμάτων τους, κάτι το οποίο, όπως είπε, δεν υπάρχει μέχρι σήμερα. Διευκρίνισε ότι μέχρι πέρυσι δεν υπήρχε έλεγχος και ρύθμιση για αυτό το ζήτημα, καθώς οι ιδιοκτήτες δεν δεσμεύονταν από κάποια υποχρέωση. Σημείωσε ότι πλέον όλες οι επιχειρήσεις εστίασης έχουν υποβάλει σχετική αίτηση για άδεια απόρριψης των επεξεργασμένων λυμάτων, ωστόσο εκκρεμεί η εξεύρεση του βέλτιστου τρόπου αξιοποίησης του επεξεργασμένου νερού, ώστε να μην απορρίπτεται ανεξέλεγκτα. Ως πιθανή επιλογή, είπε, είναι να τους δοθεί η δυνατότητα να διαβρέχουν τον χωματόδρομο βόρεια των κέντρων εστίασης ή να εξευρεθεί τρόπος αξιοποίησης του νερού για σκοπούς άρδευσης.

Διαβάστε επίσης:

Παράλληλα τόνισε ότι όσα υποστατικά στην περιοχή των υγροβιότοπων εντόπισαν να μην είναι συνδεδεμένα με το αποχετευτικό, πλέον αυτά συνδέθηκαν μετά από ενέργειες, ενώ, όπως είπε, γίνονται επιθεωρήσεις σε μόνιμη βάση, μάλιστα σε συνεργασία με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Ενδεικτικά αναφέρθηκε στην καταγγελία που είχε κάνει πρόσφατα το Terra Cypria, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί παράνομη απόρριψη νερών αποστράγγισης. Επιδόθηκε ακόμα μια φορά εξώδικο στο μέγιστο ύψος που μπορούσε να επιδοθεί, 20.000 Ευρώ, σύμφωνα με τον κ. Μεσημέρη. Εδώ άδραξε την ευκαιρία για να ενημερώσει ότι έχει δρομολογηθεί η αναθεώρηση των προστίμων, μέχρι 40.000 Ευρώ, με τη νομοθετική τροποποίηση να είναι κατατεθειμένη στη Βουλή.

Αδικαιολόγητη παρουσία και όγκος νερού για τα δεδομένα της εποχής (μειωμένη βροχόπτωση, παρατεταμένη ανομβρία και λειψυδρία) στην Αλυκή Ακρωτηρίου.

Παραμένει το σοβαρότερο πρόβλημα - Το βλέμμα στον ΕΟΑ Λεμεσού και τον Δήμο Κουρίου

Παρά τα πιο πάνω, συνεχίζει να υφίσταται το πιο σοβαρό πρόβλημα, το οποίο, σύμφωνα με το Τμήμα Περιβάλλοντος είναι τα όμβρια ύδατα και τα νερά αποστράγγισης από υποστατικά βόρεια του χωματόδρομου. Όπως είπε η υπουργός Γεωργίας, έχουν ξεκινήσει οι εργασίες αποτύπωσης των εισροών όμβριων υδάτων τόσο στην Αλυκή όσο και Λίμνη Μακριά. Η Τεχνική Επιτροπή, η οποία έχει καθοριστεί υπό τον συντονισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμος Κουρίου), με το πέρας των εργασιών της θα προβεί μέσω ειδικής μελέτης σε συγκεκριμένες εισηγήσεις προς τον Κράτος για τα αναγκαία έργα που πρέπει να γίνουν προς αντιμετώπιση των επιπτώσεων στον υγροβιότοπο.

Απέναντι σε αντιδράσεις βουλευτών, όπως ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου (Οικολόγοι) και ο Ανδρέας Καυκαλιάς (ΑΚΕΛ) για τις σοβαρές καθυστερήσεις στα μέτρα, με αποτέλεσμα στο τέλος ενδεχομένως οι υδροβιότοποι να καταστραφούν, η κα Παναγιώτου απάντησε ότι «δυστυχώς για τέτοιου μεγέθους πρόβλημα, δεν γίνονται θαύματα, ούτε στον έναν μήνα ούτε στους δύο. Είναι τεχνικές λύσεις που πρέπει να τις δώσουν εκείνοι που πρέπει», φωτογραφίζοντας τον ΕΟΑ Λεμεσού.

Τόνισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η μελέτη του αποχετευτικού δικτύου, από τον ΕΟΑ Λεμεσού για τους οικισμούς Τραχώνι, Ύψωνα, Κολόσσι, Ερήμη και Επισκοπή που υπάγονται στο Δήμο Κουρίου, μαζί με τη μελέτη για τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων τους, και η ολοκλήρωσή τους θα επιφέρει, όπως ανέφερε, επίσης θετικά αποτελέσματα.