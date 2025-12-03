Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ουκρανικό πλήγμα στον αγωγό που τροφοδοτεί Ουγγαρία και Σλοβακία

Η Ουκρανία έπληξε τον αγωγό πετρελαίου «Ντρούζμπα» στην περιοχή Ταμπόφ στην κεντρική Ρωσία, δήλωσε σήμερα πηγή προσκείμενη στη στρατιωτική υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας (GUR).  

Πρόκειται για την πέμπτη ουκρανική επίθεση στον αγωγό, ο οποίος τροφοδοτεί με ρωσικό πετρέλαιο την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του πρακτορείου Reuters.  

Ουγγαρία και Σλοβακία εξακολουθούν να προμηθεύονται ενεργειακά προϊόντα από τη Ρωσία, ακόμη και αφότου οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκοψαν τους δεσμούς μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.   

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι στην επίθεση  χρησιμοποιήθηκαν εκρηκτικά που πυροδοτήθηκαν εξ αποστάσεως με τηλεχειρισμό.   

Η σλοβακική διαχειρίστρια εταιρεία του αγωγού και η ουγγρική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου ανακοίνωσαν αργότερα σήμερα ότι ο εφοδιασμός μέσω του αγωγού «Ντρούζμπα» πραγματοποιείται κανονικά. Δεν υπήρξαν σχόλια εκ μέρους της Ρωσίας.  

Η Ουκρανία επιτέθηκε στον αγωγό μία φορά τον Μάρτιο, δύο φορές τον Αύγουστο και μια φορά τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους.    

Το Κίεβο λέει ότι οι επιθέσεις που πραγματοποιεί σε ενεργειακούς στόχους σε απάντηση στις συνεχιζόμενες επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία, στοχεύουν στην υπονόμευση της συνολικής πολεμικής προσπάθειας της Μόσχας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

