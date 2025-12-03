Έρχονται τα πρώτα χιόνια στο Τρόοδος και ικανοποιητικές βροχές – Ο καιρός μέχρι την Κυριακή

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ χαμηλή πίεση αναμένεται την Παρασκευή. Από την Πέμπτη και μετά στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες ελαφρές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειοι ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη και τοπικά στα προσήνεμα μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως ανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά τοπικά στα προσήνεμα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη.

Την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, ενώ το βράδυ αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος και κυρίως μετά το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ τη νύχτα δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους.

Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει την Παρασκευή μικρή άνοδο, ενώ το Σαββατοκύριακο θα σημειώσει πτώση, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.