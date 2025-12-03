Στο εδώλιο ο Νετανιάχου: Συνεχίζεται η δίκη για επηρεασμό ΜΜΕ και δωροδοκία

Συνεχίστηκε σήμερα η εκδίκαση μιας εκ των τριών υποθέσεων που εξετάζονται εναντίον του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου.

Η σημερινή 59η δικάσιμος αφορούσε την υπόθεση για την οποία ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει κατηγορίες που σχετίζονται με επηρεασμό ΜΜΕ και δωροδοκία. Η εισαγγελέας κατέθεσε 114 επικοινωνίες - οι οποίες μειώθηκαν σε 73 ουσιαστικές - μεταξύ του Βενιαμίν Νετανιάχου και του μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης, Σαούλ Έλοβιτς. Η κατηγορούσα αρχή υποστήριξε ότι οι σύντομες κλήσεις, όπως και τα μηνύματα, στόχο είχαν να ζητήσουν διακριτικά ευνοϊκή κάλυψη χωρίς γραπτά τεκμήρια και ξεκάθαρες συζητήσεις.

Ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου αρνήθηκε ότι έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες αναφέροντας πως, τα όσα έγιναν είχαν ως αφετηρία είτε την ενόχλησή του από δυσφημιστικές αναφορές, είτε λάθη στην κάλυψη ζητημάτων που είχαν να κάνουν με σοβαρά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Απέρριψε δε κατηγορηματικά ότι επρόκειτο για δούναι και λαβείν το οποίο σχετίζεται με ευνοιοκρατική μεταχείριση. Υποβαθμίζοντας την εμπλοκή ατόμων του Γραφείου του, εξέφρασε την αγανάκτησή του για «χιλιάδες», όπως είπε, αρνητικές αναφορές στον Τύπο «σε 1200 μέρες», ώστε να δείξει τι την προκάλεσε. Στο μέσον δε της κατάθεσής του αποχώρησε επικαλούμενος επείγοντα ζητήματα.

Η σημερινή δικάσιμος κρίνεται σημαντική από νομικούς κύκλους τους οποίους επικαλούνται μέσα ενημέρωσης στο Ισραήλ καθώς η μεν κατηγορούσα αρχή ενδεχομένως να έχει ενισχύσει τη θέση της, ειδικά με κάποιες κλήσεις και κωδικοποιημένα μηνύματα όπως «ο μεγάλος με ψάχνει». Οι κλήσεις δεν αποδεικνύουν, κάτι αλλά ίσως ενισχύσουν τη θέση για ανταλλάγματα για ευνοϊκή μεταχείριση και συνεπώς επηρεασμό.

Η δε αμυντική στάση του Πρωθυπουργού, η αποχώρηση και ειδικά οι παραδοχές του, εκτιμούν οι ίδιοι κύκλοι, με κυριότερη εκείνην προ μηνών όταν είχε πει ότι όντως είχε προτρέψει τον Έλόβιτς να στρέψει τον εχθρικό για τον ίδιο ιστότοπο “Walla!” προς τα δεξιά προτείνοντας ακόμη και την απόλυση προσωπικού για επίτευξη του στόχου, πλήττουν την αξιοπιστία της προηγούμενης άρνησής του για χειραγώγηση των ΜΜΕ αλλά και την εικόνα του ενώπιον του Δικαστηρίου.

