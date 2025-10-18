Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τιμολόγιο στη Δημοκρατία για το βίντεο του Αλ Τζαζίρα με τα «χρυσά» διαβατήρια

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Header Image

Δικαστήριο δικαίωσε πρώην κατηγορούμενο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων

Ο διευθυντής εταιρείας συμφερόντων του πρώην βουλευτή, Χριστάκη Τζιοβάνη, Αντώνης Αντωνίου, όχι μόνο απαλλάχθηκε από το κατηγορητήριο που αφορά την πολύκροτη υπόθεση των «χρυσών» διαβατηρίων, η οποία προέκυψε μετά το βίντεο του Al Jazeera, αλλά θα λάβει από την Κυπριακή Δημοκρατία το ποσό των €2.000 ως έξοδα, μετά τη δικαίωσή του από δικαστήριο για παραβίαση προσωπικών του δεδομένων από το επίμαχο βίντεο. Το Διοικητικό Δικαστήριο (δικαστής Ε. Μιχαήλ) με απόφασή του ημερομηνίας 23/9/2025, δικαίωσε τον Αντώνη Αντωνίου, ο οποίος, με προσφυγή του ζήτησε την ακύρωση της απόφασης της επιτρόπου Προστασίας Πρ...

