Εξελίξεις στην υπόθεση Δημοσθένους - Χειροπέδες σε τρία ακόμη πρόσωπα

Η Αστυνομία προχώρησε χθες βράδυ σε νέες συλλήψεις, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης φόνου άντρα ηλικίας 49 ετών, που διαπράχθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2025 στη Λεμεσό.

Πρόκειται για τρεις άντρες, ηλικίας 58, 39 και 30 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υπό κράτηση.

Υπενθυμίζεται, ότι για την ίδια υπόθεση, συνελήφθη και τελεί υπό οκταήμερη κράτηση ακόμη ένα πρόσωπο, ηλικίας 44 ετών.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

Χθες το πρωί οι Αρχές οδήγησαν με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας τον 44χρονο ύποπτο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, εξασφαλίζοντας διάταγμα προσωποκράτησής του για 8 ημέρες. Στη συνέχεια, ο ύποπτος οδηγήθηκε στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού όπου ανακρίθηκε, γραπτώς, για πρώτη φορά από τη στιγμή της σύλληψής του. Οι ανακριτές θεωρούν αρχικά ως μία πρώτη επιτυχία τη σύλληψη του 44χρονου πρώην ποδοσφαιριστή, όπου μαζί με τα σημαντικότατα τεκμήρια αλλά και κλειστά κυκλώματα που έχουν στην κατοχή τους, έχουν προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό τις έρευνες. Περαιτέρω, κλειδί για την υπόθεση είναι τα αποτελέσματα διαφόρων επιστημονικών εξετάσεων, όπως και το ζήτημα των συστημάτων ασφαλείας της Rolls Royce που θα ξεκαθαρίσει τα επόμενα 24ωρα.

Σύμφωνα με όσα πληροφορείται ο «Π», στην κατάθεσή του ο 44χρονος αναφέρεται σε άλλα δύο πρόσωπα τα οποία εμπλέκει για την κατοχή και χρήση της μοτοσυκλέτας, ισχυριζόμενος ότι ο ίδιος την πούλησε σε αυτούς έναντι χρηματικής αμοιβής πριν από μέρες. Στο κάδρο βρίσκονται δύο συγκεκριμένα πρόσωπα, Ελληνοκύπριοι από τη Λευκωσία, εναντίον των οποίων αναμενόταν χθες το βράδυ η έκδοση ενταλμάτων για τη σύλληψή τους.

Πάντως, ο ίδιος ο 44χρονος ύποπτος επιμένει ότι όχι μόνο δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με τη δολοφονία, αλλά δεν είχε καν στην κατοχή του τη μοτοσυκλέτα.

Ενώνουν τις κουκίδες

Ταυτόχρονα, οι ανακριτές προσπαθούν να δέσουν με απόλυτη ακρίβεια (γεωγραφική και χρονική) το παζλ της διαδρομής της που ακολούθησαν οι εκτελεστές και οι τυχόν συνεργάτες τους, μετά τη δολοφονία αλλά και μετά που έκαψαν το βαν. Συγκεκριμένα, αν και έχουν στην κατοχή τους αρκετά κλειστά κυκλώματα που δείχνουν τη διαδρομή, υπάρχουν μερικά σημαντικά ζητήματα που δεν έχουν ακόμα ξεκαθαρίσει. Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν ενώπιον του δικαστηρίου, λίγο πριν τον εμπρησμό του βαν, καταγράφεται σε κλειστό κύκλωμα μοτοσυκλέτα -ίδιου τύπου και χρώματος με αυτήν που εντοπίστηκε και ανήκει στον 44χρονο- να ακολουθεί το βαν στον χωματόδρομο που βρέθηκε καμένο στη Γερμασόγεια. Το εν λόγω στοιχείο θέτει ερωτήματα για το πού βρισκόταν η μοτοσυκλέτα τα προηγούμενα λεπτά και την ώρα της εγκληματικής ενέργειας. Το σενάριο του να ήταν εντός του βαν φαίνεται να έχει αποκλειστεί από τους ανακριτές, με επικρατέστερη εκδοχή η μοτοσυκλέτα να ήταν σε άλλο σημείο ή ακόμα να υπήρχε και τρίτος συνεργός που έδρασε με τη μοτοσυκλέτα, βοηθώντας τους εκτελεστές και επιβαίνοντες στο βαν στο να διαφύγουν. Το ερώτημα αυτό θα ξεκαθαρίσει από περαιτέρω εξετάσεις των κλειστών κυκλωμάτων.

Ακόμα, αν και υπάρχουν εκτιμήσεις, άλυτο παραμένει το μυστήριο για το πώς μετέφεραν το όπλο, μετά τον εμπρησμό του βαν. Η βαλλιστική ίσως δώσει κάποιες απαντήσεις περαιτέρω για τον τύπο του όπλου, όμως υπάρχει το ερώτημα κατά πόσο αυτό χωρούσε στην τσάντα πλάτης του συνοδηγού της μοτοσυκλέτας ή αν το πήρε τρίτο πρόσωπο και το μετέφερε σε άλλο σημείο. Πάντως το ότι δεν το έκαψαν εντός του βαν, είναι ζήτημα που επίσης βρίσκεται στο κάδρο. Θεωρείται επίσης δεδομένο ότι οι Αρχές αναζητούν τουλάχιστον άλλο ένα όχημα που εμπλέκεται στο σχέδιο δολοφονίας και μετέφερε τους δράστες μετά που εγκατέλειψαν τη μοτοσυκλέτα στον Άγιο Τύχωνα. Τέλος, τα επόμενα 24ωρα αναμένονται και τα πρώτα αποτελέσματα των επιστημονικών εξετάσεων για το DNA που ίσως «ξεκλειδώσουν» ακόμα περισσότερο τις έρευνες.