Τουλάχιστον 200 εκ. άνθρωποι παγκοσμίως επηρεάζονται από οστεοπόρωση

Τουλάχιστον 200 εκατομμύρια ανθρώπους ανά το παγκόσμιο, με τον αριθμό αυτό να αυξάνεται σταδιακά λόγω της γήρανσης του πληθυσμού επηρεάζονται από οστεοπόρωση, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ενδοκρινολογικής Εταιρείας Κύπρου, με την ευκαιρία της της Παγκόσμιας Ημέρας Οστεοπόρωσης που τιμάται κάθε χρόνο στις 20 Οκτωβρίου.

Όπως αναφέρεται, με τίτλο «Δεν είναι αποδεκτό: Σταμάτα να παραμελείς την υγεία των οστών σου», η φετινή εκστρατεία για την Παγκόσμια Ημέρα Οστεοπόρωσης, επιδιώκει να θέσει τέλος στην αδράνεια που περιβάλλει την υγεία των οστών προτρέποντας τους ανθρώπους όλων των ηλικιών να εκτιμούν και να προστατεύουν τα οστά τους.

Η oστεοπόρωση είναι μία χρόνια πάθηση, που χαρακτηρίζεται από χαμηλή οστική πυκνότητα και έχει ως επακόλουθο την αυξημένη πιθανότητα καταγμάτων έπειτα από ελάχιστο τραύμα ενώ 1 στις 3 γυναίκες και 1 στους 5 άνδρες άνω των 50 ετών επηρεάζονται από τουλάχιστον ένα οστεοπορωτικό κάταγμα, σημειώνεται.

«Η έγκαιρη διάγνωση και διερεύνηση για πιθανά δευτεροπαθή αίτια, καθώς και η σωστή επιλογή φαρμακευτικής αγωγής, αποσκοπούν στη βελτίωση της οστικής πυκνότητας και ποιότητας του οστού, και στη μείωση των καταγμάτων», αναφέρεται τέλος.

