Η Σανάε Τακαΐτσι αναμένεται να είναι η πρώτη Πρωθυπουργός στην Ιαπωνία

Το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (ΦΔΚ, συντηρητική δεξιά), στην εξουσία στην Ιαπωνία, θα υπογράψει συμφωνία για τον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού, ανακοίνωσε ο επικεφαλής του κόμματος που θα συμμαχήσει μαζί του, ανοίγοντας τον δρόμο ώστε η Σανάε Τακαΐτσι να γίνει η πρώτη γυναίκα που θα αναλάβει το Πρωθυπουργικό αξίωμα.

«Σήμερα θα υπογράψουμε τη συμφωνία για να σχηματίσουμε κυβερνητικό συνασπισμό. Στις 18:00 (τοπική ώρα), θα την ολοκληρώσουμε επίσημα», ανέφερε ο Χιροφούμι Γιοσιμούρα, συμπρόεδρος του Κόμματος της Ιαπωνίας για την Καινοτομία (ΚΙΚ), μεταρρυθμιστικής κεντροδεξιάς παράταξης, αντιπολιτευόμενης μέχρι τώρα.

ΚΥΠΕ